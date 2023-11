Skleslý a zklamaný seděl na tiskové konferenci trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. Den před klíčovým zápasem s Moldavskem musel samozřejmě řešit sestavu, ale tentokrát jiným způsobem, než tomu bývá zvykem. Ráno totiž vyřadil z nominace tři hráče, kteří porušili pravidla.

Jaroslav Šilhavý a Tomáš Souček | Foto: Deník/Jan Pořízek

Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta se v nočních hodinách bavili v klubu Belmondo. „Je to pro mě velké zklamání a komplikace. Hráči se omluvili, ale to je málo. Opustili sraz, nešlo to udělat jinak,“ reagoval Šilhavý.

Jeho tým se tak bude muset obejít v pondělí na Andrově stadionu proti Moldavsku bez těchto tří fotbalistů, kteří v Polsku figurovali v základní sestavě. „Musí za to nést následky. Uvědomili si, co udělali. Hrozně je to mrzelo, ale už se stalo,“ pokračoval Šilhavý.

Pešír cítí zodpovědnost, hříšníci nic nevysvětlili. Asi sami neví, říká manažer

Po pátečním výkonu by s největší pravděpodobností v základní jedenáctce obránci Coufal s Brabcem zůstali. Kouč teď musí hledat náhradu. U Jana Kuchty by byl otazník, jelikož ve Varšavě o poločase střídal.

Nedá se hrát na remízu

„Věřím, že sestava, kterou jsme teď udělali a připravujeme ji na zítra, bude schopná na cíl, kterým je postup, dosáhnout," hlásí Šilhavý, kterému končí smlouva.

Na dotaz, zda jsou hříšníci vyřazeni z týmu na pořád nebo pouze pro tento sraz, se na tiskové konferenci nedostalo. Každopádně českému týmu stačí k postupu na Euro remíza, ani ta však není úplným vítězstvím. Znamenala by postup, ale s největší pravděpodobností budou čeští fotbalisté na závěrečném turnaji až v posledním čtvrtém koši.

Aféra v nočním klubu? Neomluvitelný vlastňák! Teď už je pro smích i Souček

„Ve finále by nám remíza ke kýženému postupu stačila, ale nedá se na ni hrát. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chceme být aktivní, dát góly a utkání rozhodnout. Víme ale, že soupeř prohrál v kvalifikaci jediný zápas jako my. Jeho výsledky byly velice dobré a zaslouží respekt. Budeme věřit našemu odhodlání,“ uzavřel Šilhavý.