Na Slovensko neodjeli Patrik Schick s Tomášem Součkem. Je to zásadní komplikace?

Pro nás je to velká ztráta. Jenže to se může stát i v normálním režimu, například kvůli zranění. Musíme se s tím vyrovnat.

V týmu jste měli jednoho nakaženého. Je kolem vás nervozita?

Rozhodně to není standardní. Ale je to tady s námi, je špatná doba. Doufám, že to brzy odezní. A my nejsme jediní, kdo se s tím musí vypořádat. Musíme se soustředit na sraz a na dva zápasy, které nás čekají. Stát se může všechno…

To dobře víte, že?

Nakonec jsme měli pozitivního jednoho člena realizačního týmu. V pátek budeme znovu testováni a uvidíme, jak to dopadne. Hygiena je pánem situace v každé zemi. Kdyby rozhodla, že se nebude hrát, tak musíme poslechnout. My jsme ale udělali všechno, jak se má. Jsem smutný z toho, že jsme měli jednoho pozitivního a dva hráči museli do preventivní karantény. Myslím, že jsme manuál dodrželi.

Místo Patrika Schicka by mohl nastoupit mladík Adam Hložek. Je to reálné?

Adam by se mohl stát nejmladším hráčem v historii české reprezentace, ale rozhodně tady není kvůli rekordu. O nominaci si řekl svými výkony. Patrikova absence mu dává větší naději, že nastoupí, ale ještě o tom přemítáme.

Zůstane Tomáš Vaclík brankářskou jedničkou?

Po pauze byl sice chvíli zraněný, ale pak vyhrál Evropskou ligu, tak jsme mu všichni gratulovali. Myslím, že se jeho pozice nemění.

Nehráli jste deset měsíců. Bylo to hodně dlouhé?

Hlavně nové, pro nás všechny. Sledovali jsme hráče na videu, člověk si všechno utřídil, srovnal si v hlavě. Nenudil jsem se a řemeslo jsem snad nezapomněl.

Slovensko jste poráželi. Bude to příjemný soupeř?

V žádném případě. Slovensko má skvělé hráče, byť je stejně jako my oslabené. Má řadu individualit i sebevědomí. Poslední zápasy byly velmi složité, pokaždé jsme vyhráli o gól. Ale kdyby to dopadlo opačně, tak se nikdo nemohl divit.

Proti vám bude stát trenér Pavel Hapal, váš kamarád. Hecovali jste se?

Pavel byl po losu hodně sebevědomý. Říkal, že si nás přál, aby nás mohl porazit. Doufám, že nebude mít pravdu, že mu to znepříjemníme. Přes zápas budeme soupeři, ale po něm zase kamarádi.