Ve středu bude na stejném místě místě proti Slovensku usilovat o vítězství ve skupině Ligy národů B a o postu mezi evropskou elitu.Potřebuje k tomu však vedle vítězství vlastního týmu i pomoc Izraele, který nesmí doma prohrát se Skotskem.

„V první řadě musíme my vyhrát, pak už můžeme jen čekat,“ říká Jaroslav Šilhavý, který pochází z Chotěšova na Plzeňsku, na útermí tiskové konferenci. A přiznal, že zvažuje drobné změny v sestavě.

Trenére, proti Slovensku jste vedl český tým třikrát a pokaždé jste je porazil. Máte na ně nějaký speciální recept? Jak moc vás ta statistika těší?

Především to není jenom o mně. Vždycky bylo na obou stranách, že je to derby. Podle toho k zápasům hráči přistupovali. My jsme byli vždy šťastnější, možná i lepší. V posledním utkání jsme je přehráli, i když to byla obě mužstva v kombinovaných sestavách. Ale dovedu si teď představit po postupu Slováků na Euro, že budou hodně nabuzení a budou nám to chtít spočítat.

Zápasem se Slovenskem končí druhý ročník Ligy národů. Jaký je váš názor na tuhle soutěž?

Určitě je přínosnější, než když hrajete jenom přípravné zápasy. Kde nejde o body, prostřídává se víc hráčů… Teď konkrétně má naše skupina skvělou zápletku, kdy půjde všem čtyřem celkům o hodně, to vám přípravný zápas nenabídne.

Čím by byl postup do elitní skupiny pro český tým nejpřínosnější?

Všichni hrajeme o vítězství. A bylo by skvělé, kdyby nám přineslo postup do elitní skupiny. Jen od těch nejlepších se můžete učit, jenom konfrontací s nimi můžeme růst. Myslím, že i pro diváky by to bylo skvělé. Já věřím, že příští rok už to bude zase s nimi.

Ono se o tom moc nemluví, ale je tady ještě jedna věc. V případě vítězství ve skupině se otevírá i možnost postoupit z Ligy národů na mistrovství světa, v baráži už by pak stačilo „jen“ dvakrát vyhrát. Uvažujete i o tomhle bonusu?

Nezlobte se, ale na to jsem teď vůbec nemyslel. My musíme udělat první krok a vyhrát se Slovenskem, pak počkat, jestli nám pomůžou Izraelci a teprve pak se můžeme bavit, co to přinese za benefity.

Může mít to, že potřebujete hlídat i výsledek souběžně hraného zápasu, vliv na koučink?

Tady je to jasné, my musíme vyhrát a pak čekat, jak to dopadne. Nemůžeme spekulovat, jiná varianta neexistuje.

Plánujete oproti Izraeli nějaké změny nebo se vítězná sestava nemění?

Až v průběhu večera se definitivně rozhodneme, i když už máme skoro jasno. Po předzápasovém tréninku budeme moudřejší.

Může se do základu vrátit Bořek Dočkal, kterému vyšel minulý zápas v Bratislavě, kde jste vyhráli 3:1?

Jasně, ten zápas na Slovensku máme v živé paměti. Byl velice povedený z naší strany. Samozřejmě i Bořek v našich úvahách figuruje, nejsme ještě úplně rozhodnutí.

Co musíte oproti zápasu s Izraelem zlepšit, abyste si udrželi stoprocentní bilanci se Slováky?

Chceme se prezentovat opět aktivní hrou, vysokým napadáním, abychom jim znepříjemnili rozehrávku a těžili z případných zisků míče. Budeme tam muset dát i nasazení a důslednost v defenzivě. A zkusit lépe naložit s vypracovanými šancemi.