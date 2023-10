Je rozhodnuto. Jaroslav Šilhavý zůstává u české reprezentace. Fotbalová generalita řešila budoucnost kouče národního týmu na úterním mimořádném zasedání. A výkonný výbor ponechal Šilhavého ve funkci pro zbylé dva zápasy kvalifikace o Euro. V průběhu cyklu vedení asociace opakovaně vyjádřilo trenérovi důvěru, vaz mu nezlomila ani porážka 0:3 v Albánii. Češi se drží na postupové příčce a mají blízko k účasti na ME.

Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/František Bílek

„Vyhodnotli jsme situaci, diskutovali jsme o různých možnostech. Nakonec jsme se rozhodli upřednostnit variantu, že v závěrečném dvojutkání povedu mužstvo. Rozhodnutí bylo přijato drtivou většinou,“ oznámil šéf českého fotbalu Petr Fousek.

FAČR zároveň upravila kontrakty trenéra a členů realizačního týmu, teď platí do 30. listopadu s možností oboustranné opce. Původně by se v případě postupu do Německa Šilhavému smlouva automaticky prodloužila i na šampionát.

Jednašedesátiletý Jaroslav Šilhavý je u reprezentace od roku 2018. Mužstvo dovedl k několika úspěchům, zažil pár skvělých zápasů. Ale teď se parta kolem kapitána Tomáše Součka ocitla v prekérní situaci.

Na papíře vypadá vše růžově, Češi jsou druzí ve skupině před Polskem a postup na Euro 2024 není nikterak daleko.

Jaroslav Šilhavý vede reprezentaci od roku 2018Zdroj: Deník/Miroslava Jindrová

Jenže má to háček, velký vykřičník. Pozice trenéra národního týmu se řeší zejména kvůli posledním nepříliš přesvědčivým výkonům a s tím související kritikou veřejnosti.

Vše vygradovalo porážkou v Albánii (0:3), přičemž následná utrápená výhra nad Faerskými ostrovy (1:0) nikoho neuchlácholila. Vedení českého fotbalu přesto Šilhavého neodvolalo.

„Ve fotbale rozhodují výsledky. Šilhavý byl pod tlakem. Jsme si toho vědomi, on si je toho vědom. Zajíci se sčítají po honu. Jde nám o výsledek proti Polsku a s Moldavskem,“ vysvětlil předseda asociace Fousek.