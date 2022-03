Češi měli do švédské Solny odcestovat původně už v úterý, kvůli poruše na letadle ale museli svůj odlet o den posunout. Všem se vybavil příběh z posledního mistrovství Evropy, kdy národní tým potkal stejný problém. Porucha pozdržela odlet týmu, který posléze vyzrál na silné Nizozemsko.

„Doufám, že se bude opakovat historie. I když jsme letěli až o den později, měli měli na všechno dost času a jsem připravení,“ vyprávěl s úsměvem záložník Tomáš Souček, který by měl být jedním z hlavních tahounů národního týmu.

Otázkou je, jak obsazené budou další posty. Českému výběru se kompletně rozpadla obranná čtveřice z mistrovství Evropy a kvůli zranění není připraven do akce ani kanonýr Patrik Schick.

„Každý hráč, který je zraněný a byl by tady, je ztráta. To všichni víme. Takový je ale fotbal a nemůžeme na to myslet. Všichni, co jsme tady, jsme dostali pozvánku po právu. Budeme bojovat za celý národ i za ty zraněné hráče,“ vyhlásila sebevědomě opora West Hamu.

Trenér Šilhavý už navíc otazníky v sestavě vyřešil a o základní jedenáctce pro čtvrteční zápas už má jasno. Konkrétněji ale na otázky novinářů odpovídat nechtěl. „Jedině, že bychom si s trenérem domácích vyměnili tyhle informace,“ smál se Šilhavý a zároveň přiznal silnou nervozitu.

„Jde o hodně, takže samozřejmě nervózní jsem. Možná víc než obvykle. Už na Euru jsme hráli důležité zápasy, ale tady je to buď anebo,“ uvedl.

Podobně to vidí i zkušený reprezentant Souček, který má na kontě už 46 startů za nároďák. „Všichni hráči víme, co je to za dny v našich životech. Po 16 letech se můžeme dostat na mistrovství světa. Koncentrujeme se, co to jde. Já hrál na Euru a vím, co to bylo za zážitek a úspěch. Mistrovství světa je ještě jiný level. Kdyby se to povedlo, byl by to největší úspěch v mé reprezentační kariéře,“ nechal se slyšet.

Národní tým se v přípravě pomalu začíná přeorientovávat na mužstvo soupeře a na to, co by si mohlo pro důležitý zápas připravit. „Mužstvo Švédska jsme analyzovali. Jeho hlavní hrozbou je hlavně útočná řada, kde mají skvělé hráče,“ uvedl Šilhavý.

I proto ho trápilo hlavně složení obranné řady, která bude útoky soupeře zastavovat. Sehraná čtveřice nemůže nastoupit kvůli zdravotním problémům, a proto spolu nastoupí neověřená jména.

„Je to nepříjemné, když celá obrana takhle vypadne. Kluci jsou tady dobří, ale souhra může v takovém zápase znamenat, že tam budou nějaká slabší místa. Věřím ale, že se plně zkoncentrujeme a velký zápas nás vyhecuje k tomu, že to nahradíme nasazením,“ prozradil reprezentační trenér.

Ať už Češi vyběhnou na trávník v jakémkoliv složení, ve Friends Areně je bude čekat parádní atmosféra. Na utkání by mělo dorazit až 55 tisíc domácích fanoušků. „Věřím, že nás to nesemele,“ prozradil trenér Šilhavý, který se na bouřlivou kulisu těší.