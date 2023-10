Čeští fotbalisté se v neděli večer střetnou v dalším kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy a trenér Jaroslav Šilhavý počítá se změnami v sestavě. V té se určitě neobjeví Mojmír Chytil, který se odpojil od reprezentace po červené kartě, kterou inkasoval v nepovedeném utkání v Albánii.

Jaroslav Šilhavý a Tomáš Souček | Foto: Deník/Martin Jůzek

Zápas v Tiraně (prohra 0:3) se českým hráčům nepovedl, teď už ale Šilhavého výběr hledí směrem k nedělnímu střetnutí. I když zapomenout na čtvrteční vystoupení není tak jednoduché.

„Atmosféra je dobrá, ale samozřejmě to máme každý v sobě, protože se nám zápas v Albánii nepovedl," připustil trenér, který vnímá, že i kolem jeho osoby je po nepřesvědčivých výkonech a výsledcích poměrně rušno. "Už po zápase v Albánii jsem v rozhovorech říkal, že naší povinností je připravit mužstvo na zápas v Plzni. Doba mezi zápasy je krátká. Výkonný výbor zasedne v příštím týdnu, tam se bude probírat otázka reprezentačního trenéra. Já ale se všemi kolegy myslím jen na ten další zápas,“ snaží se soustředit na další utkání.

Nepříliš komortní situaci si ale dobře uvědomuje. „Je to samozřejmě nepříjemné a cestu na turnaj jsme si zkomplikovali. Zamotalo se to ztrátami s Albánií a v Moldavsku. Ale pořád to máme ještě ve svých rukou. Musíme zvládnout nedělní zápas a poté se nadechnout před těmi posledními zápasy v listopadu,“ ví, že cesta na mistrovství Evropy do Německa je nyní pro české fotbalisty velmi trnitá.

Do další kvalifikační bitvy plánuje naskočit se změnami v základní jedenáctce. Na trávníku se určitě neobjeví útočník Mojmír Chytil, který místo aby se radoval z dosažené branky, byl za úmyslnou ruku vyloučen a nemůže nastoupit. „Doufám, že to povede k tomu, že si budeme vytvářet více šancí a zápas zvládneme,“ slibuje si Šilhavý od změn.

Nevylučuje ani jiné rozestavení. „Přemýšlíme nad vícero způsoby hry. Zatím neřeknu, pro jakou variantu jsme se rozhodli, ale věřím, že bude správná,“ přemítá.

Nadcházejícího soupeře českého výběru, s nímž má reprezentace vysoce pozitivní bilanci osmi vítězství z osmi zápasů a žádné obdržené branky, ale který v nedávné minulosti dokázal porazit třeba Turecko, nehodlá určitě podcenit.

„Nic vám nedá nikdo zadarmo, takže je špatně si myslet, že oni sem přijedou jen si zahrát fotbálek. Hráli jsme s nimi dvakrát v poslední době, takže víme, co nás čeká. Věřím, že změny, které uděláme, povedou ke vstřeleným gólům,“ doufá ve zlepšení střelecké produktivity. Češi se v dosavadních pěti zápasech prosadili sedmkrát, z toho třikrát v úvodním zápase proti Polsku a třikrát právě na Faerských ostrovech.

Domácí duel se stejným soupeřem začíná v neděli v 18:00.