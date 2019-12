„Moc se těším. Kluci mi vyprávěli, že má i tenhle zápas náboj a že je divácky navštěvovaný. Prostě derby, jak má být,“ říká Koller.

Ten se i po konci kariéry udržuje ve formě, a nebude mít tedy problém zase běhat po hřišti a rvát se o balony. Navíc bude i rozehraný, jelikož se krátce předtím zúčastní veteránského turnaje v brazilském Sao Paulu.

„Tam nastoupím po boku bývalých spoluhráčů z Dortmundu. Utkáme se s Bayernem i Barcelonou,“ těší se. Pro šestačtyřicetiletého Kollera půjde o premiéru v Silvestrovském derby.

„Posílali jsme mu pozvánky i dříve, ale každoročně byl s rodinou ve Francii a do Česka na Silvestra nejezdil,“ vysvětluje jiná sparťanská ikona, čtrnáctinásobný mistr ligy Jiří Novotný, který tým skládá. „Honza mi volal sám, že pokud ho budu chtít, rád by se zúčastnil. Jeho start by měl být pro fanoušky velkým zpestřením,“ míní.

Jan Koller by už rok mohl hrát ve veteránské kategorii od 45 let. Nenechá si ale ujít sledovanější „mladíky“. „S Jirkou Novotným tam budeme nejstarší. Doufám, že to ti mladší oběhají a že jim to nebudu moc kazit. Samozřejmě bych rád nějakým tím gólem přispěl k vítězství,“ dodává Koller.

Ono by to bylo z pohledu rudých záhodno, slávisté jsou v Silvestrovském derby daleko úspěšnější ze 33 zápasů jich vyhráli 21.

Technické důvody

Předehrou akce měl být tradiční halový turnaj internacionálů. Ten se ale letos po 24 letech neuskuteční. „Bohužel, z technických důvodů to letos není možné,“ uvedla bez bližšího vysvětlení pořádající agentura Nio-sport.

Silvestrovské derby, které se uskuteční v Edenu, bude přímým přenosem přenášet Česká televize. Od 10 hodin začne duel veteránů, o hodinu později pak bitva internacionálů nad 35 let.