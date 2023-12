/FOTOGALERIE/ Fotbalový rok tradičně uzavírá Silvestrovské derby mezi bývalými hráči Sparty a Slavie. Tradice žije již od roku 1986, historicky lepší bilanci mají slávisté, ale poslední roky hrají prim jejich rivalové z Letné. To platilo i tentokrát, v pořadí 37. derby internacionálů nad 35 let vyhráli 3:2. Spartě se dařilo i ve veteránské kategorii, kde zvítězila 5:2.

Silvestrovské derby 2023. | Foto: CPA

Na trávníku se utkali tři ještě stále aktivní hráči - sparťan Hübschmann, který nastupuje za Jablonec a hlavně pak kamarádi z Mladé Boleslavi Marek Matějovský a Marek Suchý, ti se tentokrát postavili proti sobě. A lépe z tohoto souboje vyšel Matějovský, hattrickem se postaral o všechny sparťanské góly.

Po zápase samozřejmě přišla řeč i na pár dnů starou trenérskou změnu v Boleslavi, od A týmu byl totiž odvolán Marek Kulič.

"Je to hodně turbulentní. Všichni čekáme, co se bude dít," poznamenal Matějovský a jeho parťák Suchý pokračoval: "Změny vnímáme. Uvidíme, až budeme mít nástup do přípravy, dozvíme se podrobnosti."

Rok uzavře Silvestrovské derby. Nováčky Škoda, Suchý a Kúdela

Jako první proti sobě nastoupili veteráni, Sparta vyhrála 5:2. "Nedávali jsme šance, byly tam dvě tyče. Sparta byla asi lepší a zaslouženě vyhrála," přiznala někdejší opora zadních řad Slavie a nynější kouč Liberce Luboš Kozel.

„Dobře jsem si zachytal. Spadl jsem asi jen jednou, takže to bylo dobré," smál se sparťanský gólman Jaromír Blažek.

20. Silvestrovské fotbalové derby veteránů (nad 45 let, 2x 20 minut)

Slavia Praha - Sparta Praha 2:5 (1:2)

Branky: 5. Janoušek, 36. Jindráček - 33. a 34. Čížek, 1. Koller, 15. Mynář, 26. Kincl.

Slavia: Winter - Janoušek, Jeslínek st., Jindráček, Klinka, Kozel, Kuka, Macháček, Müller, Řehák, Svoboda, Ulich, Vávra, Veselý ml.

Sparta: Blažek - Čížek, Denk, Frýdek, Hartig, Kincl, Koller, Lokvenc, Mynář, Novotný, Stracený, Vrabec.

Bilance Slavia - Sparta 6 - 10 - 4

Podzim Slavie: Defenziva fungovala skvěle, přesto přišly ztráty bodů

Derby internacionálů začali lépe domácí slávisté a po gólech Jablonského s Kalivodou vedli po 20 minutách 2:0. Pak ale přišly chvíle zmiňovaného Matějovského. Ještě do poločasu vyrovnal a na 32. minutu si schoval i vítěznou trefu. "Vypadá to, že si to vždy šetřím v lize a pak něco dám tady. Snad jsem si to tady nevystřílel," smál se po zápase.

Jedním z nováčků byla slávistická legenda Milan Škoda. "Užil jsem si to z pohledu, že jsem potkal bývalé spoluhráče i ty, na které jsem třeba koukal v televizi. I ty, proti kterým jsem nastupoval. Z druhé strany jsem si nějak extra dobře nezahrál, padlo málo branek a ještě jsme prohráli. Takže mě to docela mrzí," poznamenal.

Sparta po podzimu: Drtivý útok i pevná obrana. Přijde posila z Norska?

37. Silvestrovské fotbalové derby internacionálů (nad 35 let, 2x25 minut)

Slavia Praha - Sparta Praha 2:3 (2:2)

Branky: 17. Jablonský, 20. Kalivoda z pen. - 23. z pen., 24. a 32. Matějovský.

Slavia: Diviš - M. Černý, L. Došek, Hyský, Jablonský, Kalivoda, Kúdela, Piták, Suchý, Škoda, Švec, Trapp, Volešák.

Sparta: Miller - Flachbart, Hübschman, Jiří Jeslínek ml., Kladrubský, Kučera, Lafata, Matějovský, Podaný, Slepička, Voříšek.

Bilance Slavia - Sparta 21 - 5 - 11