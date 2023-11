Byl hvězdou Slavie, kometou českého fotbalu. Pamatujete? Abdallah Sima dával góly, zářil i v Evropě a brzy se stěhoval na lepší adresu. Tým z Edenu získal balík a fanoušci si lebedili: v pravý čas! Teď se senegalský reprezentant vrací do Česka. Jako soupeř. V dresu Glasgow Rangers, neoblíbeného soupeře ze Skotska, vyzve Spartu. Před čtvrtečním zápasem stihl poškádlit fanoušky obou pražských "S".

Kanonýr Sima ještě v dresu pražské Slavie. | Foto: ČTK

Ten příběh byl svého času v českém fotbale šlágrem. Africký šikula Abdallah Sima se během pár měsíců vyšvihl z druholigového Táborska přes slávistické béčko až do základní sestavy vršovických fotbalistů třeba proti slavnému Arsenalu.

Slávistické fanoušky i tamní klub doslova okouzlil. Aby také ne, chvílemi působil jako zjevení, v lize sázel gól za gólem, důležité branky přidal i v Evropské lize. Podílel se třeba na slavném postupu přes favorizovaný Leicester.

A byl také u dvojzápasu proti Glasgow Rangers, o němž se tu zřejmě není nutné dlouze rozepisovat. Ze skotského týmu se po známé kauze kolem zranění gólmana Ondřeje Koláře Kemarem Roofem, vyloučení Ondřeje Kúdely za údajné rasistické urážky či napadení slávistických fotbalistů hráči soupeře v zázemí stadionu stal nepřítel číslo jedna.

Výprodej zn. Slavia. Mistr utrží za mladíky více než 400 milionů

Pár měsíců poté, byť to jeho forma zrovna spíše stagnovala, si vysloužil angažmá v Anglii. Vysněnou Premier League si nakonec (zatím) nezahrál, z Brightonu vzápětí putoval do Stoke, nejvyšší ligovou úroveň si pak znovu vyzkoušel ve francouzském Angers.

A pak přišlo další hostování, tentokráte dosti třaskavé…

Kroky mladého Senegalce totiž vedly právě do Rangers, od známých chvil soupeře některými slávistickými fanoušky snad ještě více nenáviděného, než je odvěký rival z Letné.

Rozdmýchal atmosféru

Reakce přišly takřka okamžitě a povětšinou nebyly zrovna příznivé. Někteří slávisté jako by zapomněli, co Sima nedlouho předtím pro Slavii udělal, a častovali fotbalistů nejrůznějšími nelichotivými přívlastky.

Pak přišel los skupinové fáze Evropské ligy. A ten si se Simou zahrál. Poslal totiž proti sobě Rangers a pražskou Spartu. Právě tito dva soupeři proti sobě narazí ve čtvrtek.

Zrádce a krysa. Bývalá hvězda Slavie to tvrdě schytává za nové angažmá

Jen pár dní před zápasem se atmosféra ještě trochu rozdmýchala. Sima totiž vyslal do světa zprávu o tom, že Sparta je největší klub v Česku. Aspoň tak to stálo na skotském webu Daily Record. A to by se mnoha slávistům nemuselo zrovna líbit.

Později vyšla najevo špatná interpretace, fotbalista mluvil ve skutečnosti o „jednom z největších klubů v Česku“.

Světlo světa spatřila i konverzace s asistentem slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského Zdeňkem Houšteckým. „Ahoj příteli. Vím, že ti na mně hodně záleží a vždy jsi mě podporoval. Proto jsem ti chtěl říct, že to, co tu napsali, je totální nesmysl. Slavia je klub, který mi dal lesk a hodně mi ukázal během mého pobytu tam,“ napsal k původnímu znění jeho výroku.

Během pár hodin tak vlastně stihl poškádlit fanoušky obou pražských „S“. Tak či tak, pravda nakonec bude ležet na hřišti a ofenzivní štírek může svým výkonem umlčet příznivce všech táborů.