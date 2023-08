Slavia dokázala postoupit šestkrát v řadě do základní skupiny evropských pohárů, na což se budou svěřenci Jindřicha Trpišovského snažit navázat ve třetím předkole Evropské ligy, kde narazí na ukrajinský celek SC Dnipro-1 .

Fotbalisté Dnipro-1 s ukrajinskými vlajkami po jednom z utkání na evropské scéně. | Foto: Profimedia

S ukrajinskými týmy má Slavia v soutěžích UEFA negativní bilanci – ze čtyř duelů vyhráli sešívaní pouze v jednom utkání a v obou zápasech vypadla (naposledy s Dynamem Kyjev v roce 2018).

Proti SC Dnipro-1 je Slavia podle bookmakerů favoritem. „Myslím, že v předkolech favoriti nejsou. Je to specifická soutěž, jsou to dva zápasy během jednoho týdne, kde rozhoduje strašně moc aspektů toho momentálního rozpoložení. Což nám vloni ukázaly Raków Čenstochová a Panathinaikos Atény, proti kterým jsme to zvládli,“ připomněl Trpišovský loňské boje o Evropu.

Slavia jde proti Ukrajincům. Hrozil jim bankrot, válka je zahnala do Košic

SC Dnipro-1 vzniklo v roce 2015 jakožto nepřímý nástupce FC Dnipro. Největším úspěchem ukrajinského celku, za který hráli z Čechů Jan Laštůvka a Ondřej Mazuch, je finále Evropské ligy z ročníku 2014/2015, ve kterém padl se Sevillou 2:3.

Znak Dnipra odkazuje na dobrovolnické uskupení, jež vzniklo po roce 2014 při bojích proti ruským separatistům. Do profesionálních soutěží se ukrajinský celek dostal v roce 2017, kdy začal zápolit ve třetí lize, ze které okamžitě postoupil. K tomu se Dnipro dostalo do finále domácího poháru, čímž se postaralo o historický zápis.

Cesta ze třetí ligy do první za dva roky

Hned o rok později se ambiciózní celek s řadou finančních prostředků propracoval až do nejvyšší ukrajinské Premier Ligy, ve které se natrvalo zabydlel. V sezoně 2021/2022 se už celek vedený rodinou Berezů propracoval ze třetího místa tamní ligy až do play-off Evropské konferenční ligy, kde vypadl s kyperskou Larnakou.

Dnipro má za sebou druhé předkolo Ligy mistrů, ze kterého vypadlo s řeckým Panathinaikosem Atény. „Dnipru utekl postup v prvním poločase prvního zápasu. Pak v druhém poločase i v odvetě byli lepším, běhavějším, rychlejším týmem. Vypadali výborně,“ varuje Trpišovský.

Vindahl čaroval, v Kodani gól nepadl. Rozhodne se za týden na Letné

Trenérem Dnipra je Oleksandr Kučer, bývalý mnohonásobný reprezentant a opora Šachtaru Doněck. Mužstvo tvoří především kvůli konfliktu na Ukrajině téměř domácí hráči, kteří jsou doplněni o tři cizince. Jediným, který ale pravidelně nastupuje, je argentinský záložník Domingo Blanco.

„Myslím, že jdou proti sobě dva vyrovnané týmy, které mají velkou kvalitu. Bude rozhodovat momentální forma, stejně tak důležité okamžiky zápasů,“ doplnil trenér Slavie.