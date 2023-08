Splněná povinnost, žádná přidaná hodnota. Fotbalisté Slavie remizovali s Dniprem ve 3. předkole Evropské ligy a radují se z jistoty základní skupiny evropských pohárů a postupu do play off Evropské ligy. Trenér Jindřich Trpišovský ale s výkonem svých svěřenců rozhodně spokojený nebyl.

Slávisté se radují z branky. | Foto: Profimedia

Po výhře 3:0 v Edenu měli fotbalisté Slavie v odvetě relativně snadný cíl k postupu. Sešívaní ale zvláště v prvním poločase odvetného utkání s Dniprem v Košicích předvedli velmi vlažný výkon. Ten nakonec potrestal ve 45. minutě střelou z dálky Valentyn Rubčynskij, jenž dal naději ukrajinskému celku.

„Utkání se dost odvíjelo od výsledku prvního, i když jsme to nechtěli. V první půli to nemělo tempo. Vyztužili jsme střed hřiště, abychom byli hodně na míči a nepouštěli nám soupeře do vápna a za záda. Obranu jsme měli trochu níž. Ztráceli jsme hodně míčů, byli jsme nepřesní, takový mdlý výkon. I přesto jsme měli tři velké šance a mohli jsme o osudu dvojzápasu rozhodnout dříve. V posledních sekundách jsme inkasovali po nesmyslné ztrátě,“ zhodnotil vlažný výkon trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Trpišovský: V druhé půli šel výkon nahoru

Druhá půle už byla v podání červenobílých o dost lepší. Potřebnou jistotu navíc dala branka Václava Jurečky z 53. minuty, kterou musel posvětit videorozhodčí. „Situace byla hraniční. V první fázi jsem myslel, že to ofsajd není. Takže jsem se soustředil na to, ať to dobře dohraju. To se povedlo. Pak jsem strašně rád, že mi VAR (videorozhodčí) gól uznal,“ řekl Václav Jurečka.

„Do druhé půle jsme se zlepšili, výkon šel nahoru. Dali jsme gól po hezké akci a měli spoustu dalších palebných pozic. Bohužel jsme netrefovali branku a zbytek chytil brankář. Měli jsme podat lepší výkon,“ uznal nepovedený výkon Trpišovský.

Slávisté v šestém soutěžním utkání sezony poprvé nezvítězili, ale příliš vadit jim to nemuselo. Ve třetím dvojzápase s ukrajinským soupeřem v soutěžích UEFA poprvé slavili postup.