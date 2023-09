Fotbalisté Slavie zahájili své tažení v základní skupině Evropské ligy úspěšně. V úvodním kole na půdě Servette Ženeva zvítězili svěřenci Jindřicha Trpišovského 2:0 po brankách Lukáše Masopusta a Igoha Ogbua.

Lukáš Masopust se raduje z branky. | Foto: Profimedia

Sešívání vstoupili do deštivého utkání ve Švýcarsku aktivně a už v první půli herně dominovali.

Ve 25. minutě ještě odvrátil centr Conrada Wallema obránce Servette Ženeva Severin, o sedm minut později se už ale červenobílá družina radovala z úvodní branky – Lukáš Masopust předal na pravém křídle míč Ševčíkovi, jehož centr se odrazil právě k Masopustovi, jenž přízemní střelou na zadní tyč otevřel gólový účet utkání.

Fotbalisté Servette se před domácími fanoušky snažili o kombinační fotbal, ten ale narážel na vysoké napadání svěřenců Jindřicha Trpišovského. To vyvrcholilo v to, že domácí v první půli ani jednou neohrozili střelecky branku Aleše Mandouse.

Uklidnění přinesl rohový kop

Hned na úvod druhého poločasu zvýšila Slavia svůj náskok – v 59. minutě rohový kop Masopusta prodloužil Zafeiris, Igoh Ogbu pak hlavičkou nekompromisně zvýšil na 2:0.

Sešívaní pak kontrolovali zbytek utkání a švýcarský celek nepouštěli do výraznějších šancí. V závěru utkání ještě mohl náskok zvýšit Václav Jurečka, který ale ve vyložených šancích selhal.

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čeká v dalším kole za dva týdny domácí duel se Šeriffem Tiraspol, který dnes na svém stadionu podlehl 1:2 AS Řím. Italští favorité přivítají Servette. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.