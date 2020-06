Jak se všechno seběhlo? Po necelé hodině hry, kdy svítily na ukazateli skóre dvě nuly, vyslal na bránu soupeře střelecký pokus Samuel Šefčík. Míč se nejprve odrazil od břevna, následně trefil tyč a od brankové konstrukce se vrátil zpět do hry.

Ta ale nepokračovala, jelikož rozhodčí usoudil, že se jednalo o gól. Situace vzbudila velké vášně mezi fotbalisty Senice včetně českého brankáře Vorla, kterému ale nepomohlo ani to, že si kleknul před asistenta rozhodčího. Za svůj čin si vysloužil pouze žluté pokárání.

Zdroj: Youtube

Emoce neutichly ani po závěrečném hvizdu. Realizační tým Senických, kteří nakonec Nitře podlehli 0:2, počastoval rozhodčí v útrobách stadionu zřejmě nepříliš lichotivými výrazy. „Když vás zlomí tahle situace a rozhodčí se vám vysmívá do ksichtu, pardon za ta slova, tak je to smutné,“ reagoval Vorel pro pořad Góly – body – sekundy na RTVS. „Když se s tím nic neudělá, bude to pokračovat dál. Když rozhodčí něco nevidí, nemůže to uznat,“ doplnil.

„Vystřelil jsem z úhlu, a když jsem směřoval k čáře, viděl jsem, jak míč míří do branky,“ popsal situaci autor branky Šefčík. „Rozhodčí váhal, ale já jsem viděl, že míč je za čarou. Jestli celým objevem, jsem neviděl. Bohužel,“ hájil se.

Situace bude mít zřejmě dohru. Hrozba trestu visí jak nad asistentem hlavního sudího Somolánim, tak nad realizačním týmem Senice. „Byla to nesprávně posouzená situace, protože míč nepřešel přes brankovou čáru. Tímto bych se chtěl omluvit. Bohužel, stávají se věci, které by se stávat neměly,“ uvědomoval si předseda komise rozhodčích Slovenského fotbalového svazu Marián Ružbarský.