A přitom dnes nic takového řešit nemusel. Dvaadvacetiletý fotbalista, který odehrál přes hodinu i během nepodařeného utkání Realu Madrid proti Šachťaru Doněck v Lize mistrů, se totiž do problémů dostal vlastní vinou.

Už na jaře, když Evropu zlobila první vlna koronaviru a drtivá většina fotbalových soutěží byla přerušena, nebo dokonce ukončena, se totiž místo povinné karantény věnoval úplně něčemu jinému.

Zatímco měl být dle vládních nařízení dva týdny doma, protože v jednom z týmů Realu Madrid se objevil koronavirus, odjel do Bělehradu oslavovat narozeniny své přítelkyně Sofije. Hájil se negativním testem na koronavirus a tím, že mu nikdo neřekl, že v karanténě má být.

To ale soudu nemusí stačit. Státní zástupce proti němu každopádně vznesl obvinění a Jovičovi hrozí i trest odnětí svobody na šest měsíců. A to se původně mluvilo dokonce o dvanáctiletém trestu. To ale v případě, že by se prokázalo, že se nakazil koronavirem a šířil jej dál.

Jeho prohřešku si tehdy všimla i srbská premiérka Ana Brnabičová, která už na jaře slíbila, že si na podobné výtečníky dá pozor. Jovič totiž nebyl jediným, kdo si pojem karanténa vyložil poněkud po svém.