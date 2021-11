Sparta zápas Evropské ligy na Ibrox Stadium v Glasgow nezvládla. Letenští proti Rangers doplatili (pokolikáté už?) na minely v obraně, které znamenaly bolestnou prohru 0:2. Znamená to, že Pražané přišli o naději na postup do jarní fázi a v posledním kole budou s Kodaní bojovat o třetí místo ve skupině.

Glasgow Rangers - Sparta Praha (Filip Panák). | Foto: ČTK/AP/Scott Heppell

"Prohráli jsme, to je negativní. Ale jeden gól jsme si dali sami a v závěru jsme to mohli zdramatizovat. Myslím, že jsme odehráli slušné utkání, ale na body to nestačilo," řekl trenér Pavel Vrba.