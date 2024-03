Po zítřku pravděpodobně zůstane v evropských pohárech už jen jeden český klub. Tedy pokud se nestane nějaký zázrak. A právě v ten věří fotbalisté Slavie. Zatímco „sešívaní“ nejsou od senzace zase tak daleko, postup Sparty je spíš utopie. Naopak Plzeň by si účast ve čtvrtfinále neměla nechat ujít.

Slávisté věří, že je vyprodaný Eden vyhecuje k senzačnímu postupu přes AC Milán. Na snímku Jan Bořil | Foto: Deník/Petr Tibitanzl

Ikonické San Siru zůstalo před týdnem v úžasu, kterak deset statečných slávistů vzdorovalo hvězdám AC. Oslabení Pražané sice padli v úvodním osmifinále Evropské ligy 2:4, dvojzápas s italským gigantem ale není ztracený. Vicemistři si dokázali, že mají sílu na to, aby semifinalistu minulého ročníku Ligy mistrů v domácí odvetě (ve čtvrtek v 18:45) pozlobili, ne-li dokonce vyřadili.

„Bude to fotbalový svátek se vším všudy, ať to dopadne jakkoliv. Samozřejmě chceme postoupit. Jsem pevně přesvědčený o tom, že je v našich silách Milán porazit a postoupit přes něj do další fáze,“ pronesl odhodlaně kouč Jindřich Trpišovský.

Slávisté v minulosti už několikrát dokázali doma zvrátit nepříznivý stav a rozhodnout o postupu. První zápas venku prohráli o dva góly šestkrát a třikrát dvojutkání otočili. Naproti tomu AC Milán jen jednou v 60. letech ztratil náskok 4:2.

Tisková konference Slavie před odvetou proti AC Milán:

Zdroj: Youtube

„Kdybych si měl vysnít scénář, tak dostaneme zápas do prodloužení a v něm rozhodneme,“ usmál se Trpišovský. „Jako trenér nesnáším rozstřel, to nechci zažít. Je to poslední věc, kterou chcete, aby rozhodla o postupu.“

Skandál před zápasem se Slavií: AC Milán vyšetřuje italská policie

Milánští i přes dvoubrankový náskok chovají ke Slavii respekt. „Musíme se mít na pozoru, ukázali, co dovedou. Budeme mít ještě co dělat, abychom postoupili,“ přiznal trenér Stefano Pioli.

Konečná zastávka?

To pro Spartou bude Anfield téměř jistě konečnou zastávkou na evropské pouti. Čeští šampioni jedou do Liverpoolu už jen jaksi na výlet. Domácí zápas totiž ztratili 1:5 a de-facto přišli o naději na postup do čtvrtfinále Evropské ligy. Co na plat, že si to Letenští rozdali se slavným klubem takříkajíc na férovku.

Čtvrteční oveta ve městě Beatles (21:00) bude asi jen formalitou. Vždyť Kloppovi „boys“ ve svém chrámu přes rok neprohráli.

„Na Anfieldu nezaparkujeme autobus. Uděláme maximum pro to, abychom z Liverpoolu odvezli dobrý výsledek,“ slíbil dánský trenér Pražanů Brian Priske.

Zápasem na posvátném Anfieldu Spartě vyvrcholí týden hrůzy, ve kterém schytali kromě bůra od Liverpoolu ještě i čtyřgólový výprask v lize od Plzně.

Chvála na Letné. Sparta nadchla díky fanouškům, ozvali se i hráči Liverpoolu

Právě Viktoria je z českého tria nejblíže postupu do čtvrtfinále. Západočeši v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovali 0:0 na hřišti Servette Ženeva, a pokud v domácí odvetě (18:45) udrží letošní neporazitelnost, projdou poprvé v historii do čtvrtfinále evropské soutěže.

„Je to veliký motiv a touha to dokázat,“ pronesl kouč Miroslav Koubek. „V týmu nepanuje nějaká přehnaná euforie. Kluci jsou rozumní, vědí, o co hrají, v jaké rovině je ten zápas. Bude to možná zápas o jedné brance, o detailech.“