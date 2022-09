"Je to pro nás důležité utkání, nesmíme nic podcenit. Ten klub nemá jméno, ale na to se nehraje. Hraje se na výkonnost. Některé kluby mají velké jméno a tu výkonnost pak nemají. U tohohle klubu je to naopak. Výkonnost má fakt dobrou, což bylo vidět v kvalifikaci i v utkání s Kluží. Může to být zajímavý zápas, po remíze v Sivasu je strašně důležité, abychom to zvládli," prohlásil před utkáním trenér Slavie Jindřich Trpišovský.