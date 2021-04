„Arsenal byl jednoznačně lepší, i doma nás předčil, postoupil zaslouženě,“ uznal sportovně a také kouč Jindřich Trpišovský. Přesto jeho mužstvo může dostat pár omluvenek.

Ta první se naprosto přirozeně točí kolem Ondřeje Kúdely. Obránce byl den před zápasem vyhnán z kola drakonickým trestem za údajný rasismus. „Slavii to mohlo ovlivnit, protože se počítalo, že bude hrát,“ pronesl Petr Čech, bývalý brankář Arsenalu, dnes vysoký funkcionář Chelsea.

Na tým opravdu měla kauza dopad po psychické stránce. Bylo to znát. „Ondra je už zdravý, trénuje, byl s námi v tom režimu, ale postrádali jsme ho. Je to člen týmu. Řešilo se to, hlavně ta výše trestu a odsouzení bez důkazů. Zasáhlo nás to,“ popsal Trpišovský.

Druhý problém byl herní. Kúdela je v tuto chvíli (nebo do vypuknutí aféry byl) nejlepší český střední obránce. Vyniká přehledem, rozvahou, perfektní rozehrávkou. Především poslední komodita slávistům v odvetě – avšak nakonec i v prvním duelu na Emirates Stadium – scházela.

Mužstvo se dostávalo pod tlak, míč si předávalo bázlivě, bez nápadu. I proto se sešívaní neprosadili k jediné střele na branku. „Chyběli nám hráči v defenzivě, někteří nastoupili na jiných pozicích. Pak děláme chyby, které jindy neděláme,“ popsal trenér.

„Ondra by nám pomohl,“ rozsekl debatu jasně.

Dalším faktorem byla viditelná únava mančaftu. „Měli jsme prázdnou nádrž,“ přiznal Trpišovský.

Ukázala mu to i data. Fotbalisté jsou občas vysmíváni, že nosí pod dresem jakési podprsenky, ale to je důležitý pomocník. Jde o GPS vestu, v níž je čip sledující prakticky všechno. Díky nim kouč věděl, že hráči neběhali dostatečně. „Měli jsme mnohem nižší čísla, co se týče rychlosti i naběhaných metrů, než třeba proti Rangers, ta únava narůstá. Potřebujeme jiné parametry,“ řekl.

„Byl to náš nejhorší zápas,“ přikývl záložník Lukáš Provod. To ano, ale pohárový rok nepokazil.