„Velká šestka anglického fotbalu se připojila k zemětřesení, jež vyvolá válku ve sportu,“ napsal britský list Daily Mail. „Superliga je vše, jen ne super. Její vznik by byl katastrofou pro komunitu,“ řekl legendární portugalský záložník Luis Figo.

Vznik elitní soutěže by dozajista měl vliv i na české kluby. A to velmi negativní. Ani současná Slavia by neměla šanci dostat se mezi smetánku. Tím pádem by nevydělala tolik peněz (v této sezoně v Evropě inkasovala 400 milionů), její hráči by si nezvyšovali cenu.

„Fotbal potřebuje solidaritu a soutěžení v rámci stávajícího modelu evropských soutěží klubů z 55 fotbalových asociací,“ reagoval na twitteru první muž Slavie Jaroslav Tvrdík.

Ořezat, oškubat

„Je to nebezpečný projekt,“ řekl jasně Petr Fousek, známý diplomat a kandidát na předsedu asociace. „Největší nebezpečí jsou hluboké dopady na reprezentační mužstva. Kluby by odešly z národních svazů. Dovedeme si představit, jak by vypadala anglická Premier League… Dotklo by se to i zemí, jako jsme my. Systémem domina by dopady směřovaly do celé Evropy,“ vysvětlil.

Co se vlastně událo a proč se objevují prudké reakce?

Tucet zakladatelů sdružuje opravdu impozantní jména: Manchester United i City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, z Madridu Real i Atlético, Barcelonu, chlouby Milána AC s Interem a Juvetus Turín.

Je ale zajímavé, že se nepřipojili jiní giganti – chybí Bayern, Dortmund či Paris Saint-Germain. „Obdivuhodný postoj!“ zmínil Tvrdík.

Naopak na rebely míří kritika. „Jsem znechucený. Je to naprostá ostuda a čistá chamtivost,“ rozčílil se Gary Neville, někdejší obránce United i Anglie.

Samozřejmě, jde zejména o peníze. Velké kluby už se nechtějí dělit s menšími. Mají za to, že televizní společnosti a sponzoři platí za Ligu mistrů a Evropskou ligu, nynější pohárová klání, díky nim. „Je to nápad, který vymyslel někdo, kdo fotbal až do morku kostí nenávidí. Proto ho chce ořezat, oškubat, rozložit,“ okomentoval ideu list The Guardian.

UEFA bude jednat

Výčet odmítavých reakcí je zkrátka nekonečný. Protestují i fanoušci, například zainteresovaného Liverpoolu. Nejvíce se však – logicky – ozvala Evropská fotbalová unie (UEFA), poněvadž ji by odchod velikánů zničil především Ligu mistrů. Přišla by o zásadní příjmy. „Hráči, kteří se zúčastní Superligy, budou mít vedle mistrovství Evropy zakázaný start i na světovém šampionátu,“ varoval Aleksander Čeferin, šéf UEFA.

Ozvala se i česká Ligová fotbalová asociace, pořadatel nejvyšších tuzemských soutěží. „Plně podporujeme zamítavý postoj UEFA,“ uvedla v prohlášení.

Jak se situace vyvine, není jasné. Zakladatelé superligy se tváří, že už je nic nezastaví. Je však možné, že takzvaně vypouštějí mlhu a snaží se tlačit na funkcionáře, aby do jejich kapes šel větší podíl z Ligy mistrů. „Podobné pokusy tady byly, ale takhle silný frontální útok ještě ne. UEFA udělá všechno, aby ho zastavila,“ odhadl Fousek.

Den D má přijít v pátek. Funkcionáři prý svolali jednání, na němž se rozhodne, zda vyloučí velkokluby z letošního ročníku Ligy mistrů. A co kdyby došlo i na Arsenal v Evropské lize? Tušíte správně, Slavia by se ještě (teoreticky) mohla vrátit do hry…