Dárek a naděje. Tak vnímá podnikatel Pavel Tykač pražskou Slavii. Většinový podíl v jednom z nejslavnějších fotbalových klubů koupil před pár dny. Slavia tak přechází zpět do českých rukou. Tykač nyní předestřel, jaké má se Slavií plány.

Vzpomínka na to, jak táta s dědou fandili Slavii před černobílou obrazovkou zrnící malé televize, na to, jak zamčený v koupelně poslouchal v rozhlase zápas, či na to, jak s nadšením četl knihu Věčná Slavia. Uplynulo několik desítek let a Pavel Tykač, velký fanoušek Slavie, se stává jejím majitelem.

„Slavia Praha je legendární fotbalový klub. Když se objevila možnost jednat o koupi, vůbec jsem neváhal. Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici. Vnímám to spíše – a nejen v tomto vánočním čase – v termínech dárek a naděje,“ píše v prohlášení uveřejněném, které vydal na svém webu.

K podpisu závazné smlouvy o převzetí 99,98% podílu ve společnosti SK Slavia Praha – fotbal a stoprocentního podílu ve společnosti Eden Arena, která je majitelem stadionu, kde Pražané hrají své domácí zápasy, došlo 21. prosince, je ale ještě třeba schválení regulatorních orgánů. „Očekávám, že se tak stane běhen prvního čtvrtletí 2024,“ říká Tykač.

„Za posledních třicet let měla fotbalová Slavia Praha snad deset vlastníků. Oznamuji, že toto přeprodávání nejvýznamnějšího českého klubu skončilo. Již na prodej není a nebude," napsal rezolutně.

Cílem je titul, důraz na mládež a ženy

Tykač také představil veřejnosti své plány, se kterými do Slavie přichází. „Cílem je získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále,“ plánuje.

Ve vedení klubu nechystá momentálně žádné změny, třeba Jaroslav Tvrdík podle něj odvádí velmi dobrou práci. Angažovat se hodlá při utváření hráčského kádru. „Co se týče hráčských akvizic, budu každou příležitost na získání zajímavého hráče posuzovat individuálně s ohledem na cíle, které jsem stanovil,“ říká.

K jeho prioritám patří rozvoj ženského týmu i výstavba mládežnického tréninkového centra a práce s mládeží obecně. „Sport považuji za velmi důležitý faktor a prospěšný faktor ve výchově a zrání dětí,“ uvádí.

„Slavia Praha je nejvýznamnější český fotbalový klub. Chci, aby o této skutečnosti nepochybovali ani fanoušci jiných klubů,“ posílá do fotbalového světa jasný vzkaz.