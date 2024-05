Po šesti letech ve Slavii už z jejího hlasu valašský přízvuk téměř nepoznáte. „Některá naše typická slova, jako ‚já su‘ nebo ‚já nechcu‘ tam jsou pořád, ale jinak už mám pražské nářečí podchycené,“ usmívá se fotbalová brankářka Olivia Lukášová.

Brankářka Olivie Lukášová | Foto: se svolením Pavla Jiříka/FAČR

Jsou to tři roky, co rodačka ze Vsetína v klubu převzala po Barboře Votíkové post gólmanky číslo jedna. A od té doby platí – mistrovský titul a double navrch. Poslední zlatou jízdu završila Slavia minulý víkend výhrou nad Slováckem, tedy týmem, odkud v létě 2018 mladá tmavovláska s pestrým tetováním na levé ruce přišla do Prahy. „Je super, že ty tři poslední sezony dopadly takhle, jsem za to vděčná,“ říká dvaadvacetiletá Lukášová, která se nyní s národním týmem chystá na klíčový dvojzápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Belgii. Už v pátek se hraje v pražském Edenu, odveta v úterý 4. června v belgickém Sint-Truidenu.

Cítíte se trošku jako slávistické štístko?

Věděla jsem, že přestup ze Slovácka mě určitě posune. Zároveň jsem věděla, že nebudu chytat hned. Když jsem přišla, byla v týmu ještě Bára Votíková. Čekala jsem na svoji chvíli, poctivě pracovala. Pak ta šance přišla a poslední tři sezony, co nastupuji pravidelně, dopadly skvěle.

Ligová sezona skončila o víkendu, jaké byly oslavy?

Kvalitní! I když, s hokejisty se to určitě nedá srovnat. (smích) Po zápase se Slováckem jsme měly v naší hospůdce v Horních Měcholupech společné posezení u jídla, přiťukly jsme si šampaňským. Ale žádná velká divočina, před sebou máme dva důležité reprezentační zápasy.

Těšila jste se na další sraz?

Pořád je to pro mě nejvíc. Prošla jsem si v reprezentaci všemi věkovými kategoriemi, dostala se až do áčka. Jsem pyšná, že jsem to dotáhla až sem. Hrát zápas v reprezentačním dresu je pro mě pokaždé neskutečný pocit.

I tady máte za cíl stát se jasnou jedničkou?

Ono to není jednoduché. Furt na sobě pracuji. Když přijde šance chytat, jsem za ni ráda a snažím se ukázat všechno, co ve mně je. A naopak, když nepřijde, o to víc mě to motivuje makat ještě víc a dělat vše pro to, abych ji dostala příště.

Díky těžkým zápasům rostu

Brankářky má v reprezentaci na starosti Peter Bartalský. Liší se tréninky hodně od přípravy v klubu?

Vždycky je na čem pracovat. Nicméně to obecné chytání je dril. Kolikrát to vypadá, že děláme nezáživné věci pořád dokola, ale přesně o tom to je. Být v základních činnostech stoprocentní. V zápasech pak může přijít něco, co jste do té doby nezažili. A to jsou zkušenosti, díky kterým pak gólmanky dál rostou a příště už si s takovou situací poradí.

Čím víc těžkých utkání, tím lépe?

Určitě. Se Slavií jsem měla možnost v Champions League hrát s Lyonem, Brannem, loni s Wolfsburgem nebo AS Řím. To jsou týmy se světovými hráčkami. Utkat se s nimi a prožít tak těžké zápasy každou fotbalistku strašně posune. A díky nim rostu i já.

V aktuální evropské kvalifikaci máte za sebou duely s Dánskem a Španělskem, světovou extratřídou. A i přes shodné porážky 1:3 Češky nepropadly. Nabíjí vás to před nadcházejícími souboji s Belgičankami, které by měly být na rovnocenné úrovni?

V předchozích utkáních holky předvedly, že náš fotbal roste a každým dalším zápasem se zlepšujeme. I když to výsledkově nedopadlo, na každé hráčce byl vidět znatelný posun. S Belgií se můžeme určitě srovnat, čímž nechci říci, že je nějak podceňujeme. Ale chceme ukázat, jak jde tým nahoru a jak na sobě pracujeme.

Pokud chcete pomýšlet na Euro ve Švýcarsku, potřebujete uspět.

Chceme oba zápasy vyhrát a získat body, abychom se dostaly v tabulce na třetí místo před posledními dvěma červencovými zápasy. Ale jednoduché to nebude, to jsme poznaly i v Lize národů. Všichni soupeři jsou silní.

Kdy se gólmanky dozví, která z vás půjde do branky?

Většinou den, někdy dva předem. Do té doby trénujeme a čekáme, koho kouč zvolí. Člověk nad tím přemýšlí, o tom žádná. Ale je to na trenérech. Když vyberou mě, udělám všechno pro to, abych podala ten nejlepší výkon a holkám pomohla. Když půjde na hřiště Bára, absolutně ji podpořím. A pro mě to bude další ukazatel, že na sobě musím pracovat ještě víc.