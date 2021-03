Bohužel, tyto jednotlivosti zatemňují skok fotbalové Slavie mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy. Pražané po Leicesteru odstavili z cesty také Glasgow Rangers, opět postup potvrdili vítězstvím na hřišti soupeře.

„Byli lepší,“ uznal domácí kouč Steven Gerrard, legenda světového významu. Tím ale, znovu zopakujme bohužel, končí klasické fotbalové záležitosti. Odveta na legendárním stadionu Ibrox Park se totiž zvrhla v typickou pouliční bitvu.

Její rozbuškou byla až brutální hra domácích, kteří těžko nesli, že jim postup uniká. Vrcholem byl atak na Ondřeje Koláře, po němž má gólman zlomeninu v obličeji. „Dvakrát se ho snažili zastrašit. Ten zákrok byl katastrofa,“ upozornil kouč Jindřich Trpišovský. Slavia tak poslala do hry osmnáctiletého Matyáše Vágnera.

Rasismus?

Dalším zádrhelem se stal výpad stopera Ondřeje Kúdely vůči Glenu Kamarovi, Finovi tmavé pleti v barvách skotského mančaftu. Kúdela po jedné strkanici přišel ke Kamarovi a s rukou před pusou mu cosi řekl do ucha. Zakrývání úst je u fotbalistů běžné, brání se tím faktu, že některá média zkoumají jejich výroky během zápasů pomocí odezírání z úst.

Hned poté se strhla mela, domácí byli nepříčetní. „Způsobil to hráč Slavie a on je odpovědný za to, jak se situace vyhrotila. Můj hráč řekl, že byl terčem rasistických urážek,“ prohlásil Gerrard. Skotové mluví o slovu monkey, tedy opice. Slavia přišla s jinou verzí. „You are fucking guy,“ řekl podle ní Kúdela. V překladu: „Jsi zasr… chlapík.“

Kamarova reakce napovídala spíše něčemu mnohem drsnějšímu. Na druhou stranu lze lehce zpochybnit tato Gerrardova slova: „Další hráči to slyšeli taky.“ Proč? Kúdela se ke Kamarovi naklonil, ruku měl před pusou. Další borci z Rangers byli minimálně metr a půl daleko. Pokud by se Kúdelovi prokázalo rasistické chování, hrozí mu distanc až na deset utkání v pohárech.

Unikla nahrávka

Jeden trest už ho stihl. „Kúdy si to šel s Kamarou vyříkat na dopingové kontrole, ale ten frajer tam přiběhl, natáhnul mu ji a rozbil mu rypák. Ty v…, co tady se děje,“ pronesl v nahrávce, která se včera šířila, zřejmě Přemysl Kovář, náhradní gólman Slavie.

„Byl zbaběle bez varování zbit pěstmi do obličeje hráčem Kamarou za přítomnosti trenéra Stevena Gerrarda,“ napsal Slavia v prohlášení. Podle zdroje Deníku ze Slavie se však do potyčky zapojil i sám Gerrard. „Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase,“ uvedl klub.

Střet s Rangers nekončí.