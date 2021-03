„Napadení hráče Ondřeje Kúdely bylo připraveno a promyšleno včetně vědomého zakrytí kamer na místě incidentu. Brutální a surový útok byl veden s plnou intenzitou s cílem zranit a způsobit fyzickou újmu," uvedl pražský klub ve stanovisku na svých webových stránkách. V podání jsou rovněž uvedena jména svědků, kterými byli vedle zástupců Slavie také představitelé delegace UEFA a trenér Rangers Steven Gerrard.

Pražský klub navíc po návratu do Česka znovu důrazně odmítl narčení skotského šampiona z toho, že stoper červenobílých domácího záložníka v závěru zápasu rasisticky urazil.

K napadení došlo v přítomnosti trenéra

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj utkání a dopustili se dalšího z řady nesportovních zákroků. Kúdela pak přišel ke Kamarovi a s rukou zakrývající ústa finskému záložníkovi tmavé pleti cosi řekl. Vyprovokoval tím strkanici, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Podle Pražanů Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti trenéra „Jezdců" Stevena Gerrarda. Slavia po výhře 2:0 postoupila do čtvrtfinále.

„Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a hráčů Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. Po příchodu slávistických představitelů byl Kúdela hráčem Rangers fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč Rangers poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard," uvedla Slavia v prohlášení na webu. „Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase," dodali Pražané.

Na hotel v doprovodu policie

Červenobílí po závěrečném hvizdu nebyli vpuštěni do kabiny a ze stadionu je na hotel doprovodila policie. „Po zápase byl bezprecedentním způsobem omezen pohyb hráčů a funkcionářů klubu. Asistenci klubu při ochraně a zdraví hráčů a členů týmu muselo poskytovat velvyslanectví ČR v Londýně a místní policie, které chceme za její profesionalitu poděkovat," uvedla Slavia.

Znovu se ohradila proti obvinění z rasismu. „Kúdela je jedním z kapitánů týmu, které si volí v tajné volbě sami hráči z řad těch, ke kterým cítí největší důvěru. Je to slušný a skromný člověk se silnou morální integritou, oblíbený mezi hráči i fanoušky, fotbalový gentleman. Obvinění z rasismu kategoricky a rozhořčeně popírá," podotkl klub.

Pražané se pozastavili nad tím, že Rangers za údajný důkaz o rasistické urážce považují to, že si Kúdela zakryl ústa. „Jsme šokováni tím, že bez jediného důkazu dochází k ničení jeho lidské pověsti i k poškození dobrého jména našeho fotbalového klubu. Jediným údajným důkazem hráčova provinění má být zakrytí úst, které však u Ondry často vidíme jako běžný zvyk v našich zápasech při rozhovorech s vlastními spoluhráči," uvedla Slavia.

Slavia je multikulturní tým

„Jsme klub, ve kterém mají svoji šanci všichni bez ohledu na rasu, barvu, náboženství nebo vyznání. Vycházíme z ideálu fair play zakladatelů klubu, který mu vtiskli již při jeho založení. Současná Slavia je zcela multikulturním týmem," doplnil český šampion.

Rangers se v zápase prezentovali velmi tvrdými zákroky. V 61. minutě dostal Kemar Roofe červenou kartu za zákrok kopačkou do hlavy brankáře Ondřeje Koláře, který musel střídat a utrpěl zlomeninu v obličeji.

„Zápas měl být velkým fotbalovým svátkem. Místo oslavy fotbalu však naši hráči čelili brutální a zákeřné hře. Rangers zranili brankáře Koláře takřka kriminálním zákrokem a další naši hráči zranění unikli jen s velkým štěstím. Každý, kdo sledoval zápas, si může udělat svoji představu o chování hráčů soupeře," dodala Slavia.

Zklamání a šok šéfa Slavie

Zklamaný a šokovaný byl po návratu do České republiky a postupu do čtvrtfinále Evropské ligy šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík z chování představitelů Glasgow Rangers v čele s trenérem Stevenem Gerrardem. Obvinění z rasismu Ondřeje Kúdely považuje dál za nepravdivé s tím, že skotský klub už takto falešně obvinil dřív i jiný tým. A též ho nemile zaskočilo ignorování tvrdé hry, na kterou doplatil těžkým zraněním brankář Ondřej Kolář.

„Je to obrovské zklamání. (Trenér Gerrard) říká, že je na své svěřence hrdý, ale nevím, jak může být hrdý na hráče, který takto brutálně zranil našeho brankáře. Jak může být hrdý i na další zákroky. Místo toho, aby jejich hráči vyjádřili politování, tak se tváří, že se ten zákrok nestal," uvedl Tvrdík v rozhovoru pro Sport.cz

Podobná situace platila i u zranění Koláře, který musel po nešetrném zákroku útočníka Roofea a zranění hlavy odstoupit. Sám šéf Slavie označil incident za „faul roku" a přál si, aby útočník Rangers dostal delší distanc. Šestadvacetiletý brankář utrpěl mimo jiné zlomeninu v obličeji, což potvrdilo i vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Mimo hru by mohl být čtyři až šest týdnů a po návratu bude zřejmě nosit i speciální ochrannou masku ve stylu Petr Čecha.

„To, že se ale (Gerrard) vůbec nezajímal o zdraví našeho brankáře, bylo pro mě nemilé překvapení. Zrovna jako, že se Rangers doteď nijak nepostavili k fyzickému napadení hráče Kúdely. Jejich trenér u toho stál a klub se tváří, že tato situace vůbec nevznikla. Je to pro mě šokující," poukázal Tvrdík na pozápasový střet, při němž na společném setkání pořádaném UEFA podle Slavie Glen Kamara udeřil českého obránce pěstí do obličeje a okamžitě odešel.



„Nechci předjímat, co se bude dít dál, ale doufám, že Ondra bude zproštěn obvinění z rasistických útoků. Nebylo by to navíc poprvé, neboť jsem zaregistroval, že Rangers už se podobné situace v minulosti dopustili, kdy nespravedlivě obvinili jiné hráče a následné vyšetřování je zcela očistilo. Myslím, že tato situace skončí podobným způsobem. Věříme ve spravedlnost na konci šetření," dodal šéf českého mistra.