Fotbalisté Slavie vystoupili proti rasismu. Všichni hráči včetně trenéra Jindřicha Trpišovského ve speciálním videu odmítli jakékoli rasistické projevy a kapitán Jan Bořil zdůraznil, že červenobílí jsou multikulturním mužstvem s 11 národnostmi. Během čtvrteční odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow obvinil záložník Rangers Glen Kamara slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky, český hráč ale nařčení ostře odmítl stejně pražský klub.

Odveta osmifinále fotbalové Evropské ligy: Glasgow Rangers - Slavia Praha, Ondřej Kúdela (vlevo) ze Slavie dostává žlutou kartu. | Foto: ČTK

"Rasismus nepatří do fotbalu ani do společnosti, nesmí mít místo nikde v našich životech. Jakékoli jeho formy jsou nepřijatelné. My jsme Slavia, tým hráčů z 11 zemí a tří kontinentů, a říkáme rasismu jasné ne," uvedl Bořil ve videu.