Slavia jde do Evropské ligy. Poslal ji tam gól Juráska v závěru zápasu

Slávisté odjeli do polského Lublinu, kde hraje své zápasy Luhansk s náskokem 2:0 a hlavně s vědomím, že v prvním zápase svého soupeře totálně válcovali. Jenže do odvety nastoupil ukrajinský tým jako vyměněný a Pražané jen zírali, co s nimi provádí.

Slávisté po Dnipru vyřadili z kvalifikace Evropské ligy také Luhansk. | Foto: CPA