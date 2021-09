Do sestavy Pražanů v pohárech se už naopak vrátil v playoff Evropské ligy obránce Ondřej Kúdela, který si už odpykal desetizápasový disciplinární trest od UEFA za rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgowě proti Rangers.

Naopak nechybí Lukáš Masopust, jenž měl v posledních dnech zdravotní problémy. Slavia na soupisku zařadila i Ladislava Takácse, který byl na odchodu z klubu, ale po přestupu Davida Zimy do FC Turín zůstal.

Slovenský reprezentant Hromada byl potrestán za neadekvátní reakci k rozhodčímu Arturu Soaresovi Diasovi v tunelu vedoucímu k šatnám po utkání, které Slavia prohrála 1:2 a po domácí remíze 2:2 do skupiny Evropské ligy nepostoupila.

Slávistický záložník Jakub Hromada dostal za konflikt s rozhodčím a červenou kartu po odvetě 4. předkola fotbalové Evropské ligy ve Varšavě proti Legii od UEFA trest na tři zápasy. Český mistr ho proto nezařadil na soupisku pro skupinovou fázi Evropské konferenční ligy. Slavia to dnes oznámila na svém webu.

