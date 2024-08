Výhra nestačila. Slavia porazila v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Lille 2:1, ale do Ligy mistrů se nepodívá. Rozhodla porážka 0:2 před týdnem ve Francii. Pražané předvedli heroický výkon, ale mohou litoval zahozených šancí, dvakrát trefili břevno. Slávisté přišli o třetí účast v Lize mistrů v historii a bonus 466 milionů korun. Musejí se spokojit s Evropskou ligou a prémií 108 milionů korun. V milionářské soutěži letos zastoupí Česko mistrovská Sparta.

"Nepostoupili jsme, z toho jsme všichni zdrcení. Ale výkon týmu byl absolutně top. Poděkoval jsem v kabině všem hráčům, i majitel. Kluci do toho dali absolutně všechno, bohužel k postupu to nestačí," litoval kouč Jindřich Trpišovský. "Rozplynul se nám sen, na druhou stranu jdeme do Evropské ligy."

Slavia měla drtivý nástup a už po pěti minutách vyprodaný Eden explodoval radostí. Po ťukesu Bořila s Chorým se do střely krásně položil Zafeiris a z voleje uklidil míč k tyči. Gól musel potvrdit VAR kvůli podezření na ofsajd.

Po dvaceti minutách mohla Slavia manko smazat. Provod prodribloval s míčem u nohy přes celé hřiště až do šestnáctky, v ideální pozici našel Chorého, který měl prostor i čas, ale v čisté tutovce se nemířil mezi tyče.

Blízko druhému gólu byli domácí před koncem poločasu. Parádní trestňák Zafeirise skončil na břevně.

Hned po přestávce mohla dosavadní snaha „sešívaných“ přijít vniveč. Od pohromy zachránil domácí Kinský, který vychytal Gudmundssona.

V 55. minutě se celý stadion dožadoval penalty. Chorý ucítil ruce soupeře na zádech a svalil se. Rozhodčí však nepískal a do hry nevstoupilo ani video. Vzápětí Douděra kroutil míč zpoza vápna k tyči, ale Chevalier jej konečky prstů vytáhl na roh.

Slavia pak měla i štěstí, když se nevinně vypadající centr zakroutil do branky a míč přistál na horní tyči. Když se Pražané nadechovali k závěrečnému tlaku, přišla nečekaná rána. V 77. minutě Zhegrova vypálil levačkou z dvaceti metrů přesně k tyči a bylo vyrovnáno.

V 84. minutě dal slávistům naději střídající Schranz, který se prosadil z dorážky a zadělal na drama. Zafeiris mohl technickou střelou poslat zápas do prodloužení, ale znovu napálil jen břevno. V nastavení se zjevil sám před brankářem Chytil, jenže míč ideálně netrefil. Další šanci pak zazdil Jurásek, který v milionové šanci hlavičkoval z malého vápna těsně vedle.

Trpišovskému tak pořádně zhořkl jeho jubilejní 100. odkoučovaný zápas v evropských pohárech. Slavia nenavázala na úspěchy z let 2007 a 2019, kdy si zahrála v hlavní fázi Ligy mistrů. Los Evropské ligy je na programu v pátek.