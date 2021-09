Pro Union to byla první prohra od května, Slavia využila dlouhou přesilovku, když už ve 40.minutě za stavu 1:0 dostal druhou žlutou kartu Paul Jaeckel. Unionu Berlín se sice podařilo i v početní nevýhodě vyronat, v závěru už ale bylo znát, že sešívaní německého soka rozložili fyzicky.

„Nejdříve jsme té výhody v druhé půli vůbec nedokázali využít. Naštěstí jsme se v poslední desetiminutovce trošku oklepali a dotáhli zápas do vítězného konce. Náš kádr je tak široký a tak kvalitní. Je super, že máme na lavičce kluky, kteří když tam přijdou, tak kvalita je úplně stejná,“ ocenil Masopust trefy střídajícího Jana Kuchty s Ivanem Schranzem.

Pomohli nám fanoušci

Do Edenu dorazilo 15 286 diváků, kteří tvořili velmi hlasitou atmosféru, na čemž se podílelo i zhruba dva tisíce fanoušků Unionu dorazivších do Edenu.



„Bylo to super, nevybavuju si, že by na hřišti bylo chvilku ticho. Pro fotbal jedině dobře,“ pochvaloval si běhavý záložník.

Jediným negativem dnešního zápasu je pro Slavii zranění obránce Tarase Kačaraby, podle posledních zpráv utrpěl ukrajinský zadák zlomeninu v obličeji a bude červenobílým chybět nejméně pět týdnů.



„Vím jenom, že byl hodně otřesený, snad bude v pořádku. Vypadalo to ošklivě,“ přeje si Masopust.