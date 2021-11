Sparta, Slavia i Jablonec nad Nisou drží před čtvrtým kolem ze šesti v základní skupině velmi hutnou naději na postup do jarní fáze. Sparta v Evropské lize, další dva týmy v nové Konferenční lize. Co je čeká?

Letenský tým se předvede na hřišti suveréna skupiny Lyonu. Francouzi svou moc ukázali i v Praze. Byť prohrávali 0:2, nakonec si zápas obří kvalitou podmanili a vyhráli 4:3. Sparta je v tuto chvíli druhá, před Glasgow Rangers má náskok jednoho bodu.

„Bylo by skvělé tam něco uhrát. Za bod bychom byli rádi, i když člověk nikdy neví, jak se to bude vyvíjet,“ pronesl záložník Ladislav Krejčí starší, který je ve výpravě poprvé po plicní embolii. Podle výkonu Lyonu v minulém utkání by byl úspěch brán za zázrak.

Do hry Krejčí nenaskočí, stejně jako nemocní Karlsson se Štetinou a zranění Höjer, Juliš, Souček a Polidar, kteří zůstali doma.

Sparta v pěti pohárových zápasech Lyon neporazila a čtyřikrát mu podlehla. Proti francouzským týmům sedmkrát v řadě nevyhrála.

České kluby dnes v akci.Zdroj: Deník

Minule Slavia zkolabovala v Izraeli, nyní musí Haifu zdolat doma. Potřebuje ji přeskočit v boji o druhý postupový flek. „Chceme to odčinit, výkon nebyl hodný evropské úrovně,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský.

Pomoci mohou dva muži reprezentační úrovně. Po zranění se vrací Tomáš Holeš. „V plném tréninku je dva až tři dny. Rád bych si s tím pohrával, ale ve hře to určitě není, od začátku nenastoupí,“ prozradil trenér. Ve druhé půli však Holeše čekejte.

Kontroverzní hrdina

V sestavě by však mohl být kontroverzní hrdina duelu s Plzní Michael Krmenčík „Michaelovi to teď padalo hodně na tréninku, vypadal skvěle,“ naznačil kouč.

Severočeši sice sedí na druhé figuře v tabulce, ale stále je mrzí poslední zápas s Randers. O výhru přišli v poslední minutě z penalty. Nyní se předvedou u dánského konkurenta ve střetu o postup.

Jablonec – bohužel – nejede k duelu v nejlepším rozpoložení. Nevyhrál už sedmkrát v řadě, naposledy 22. září v domácím poháru proti třetiligovým Přepeřím. Potřebuje vyskočit zpět na vlnu. Jak na to? „Možná nějakým povedeným zápasem, třeba i těžkým. Na tréninku to vypadá, že to je slušné, ale přijde zápas a nic. V takovéto situaci jsme prvně,“ řekl trenér Petr Rada.

V Dánsku je pro to dobrá příležitost.