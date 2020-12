Červenobílí v posledním zápase základní skupiny Evropské ligy prohráli 0:4 v Leverkusenu. Postup však už měli zajištěný.

Utkání 6. kola základní skupiny C fotbalové Evropské ligy Bayer Leverkusen - Slavia Praha, Leon Bailey z Leverkusenu střílí druhý gól | Foto: ČTK / ČTK

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík jen tak lehce naznačil, že by rád na jaře v Evropské lize zkusil postup až do finále. To by byl epochální úspěch, to přiznejme. Včera večer totiž tým z Edenu narazil na tvrdou realitu. Fotbalisté Slavie v posledním utkání základní skupiny jednoznačně prohráli v Leverkusenu 0:4.