„Midtjylland hraje doma, mírně ho favorizuju,“ tvrdí třicetiletý bek slavného Fenerbahce Istanbul. Podobná slova použil i před prvním duelem, který v Praze skončil 0:0. Odveta je na programu ve středu v Dánsku.

Hraje se o průnik do ligy nejlepších, ale také o balík. Ten prvotní je nastaven na 400 milionů, ale připomeňme, že Slavia v minulé sezoně pobrala mezi smetánkou ještě o 300 milionů více.

Proměnily se šance soupeřů po bezbrankové remíze v Praze?

Maličko ano, Slavia si pomohla, protože doma neinkasovala. Je to pro ni důležité a nyní si věří, že v Dánsku vyhraje. Někdo si myslí, že to je padesát na padesát, ale já pořád mírně favorizuju Midtjylland.

Proč?

Hraje se v Dánsku, kde jsou domácí opravdu silní. Na odvetu se moc těším, uvidíme, jak to celé dopadne.

Je pravda, že Dánové na půdě Slavie některé fanoušky výkonem až překvapili. Mnoho lidí netušilo, že jsou tak silní.

Já jsem rozhodně překvapený nebyl. Vím, jak je to kvalitní mužstvo, a také vím, že mají ještě na víc. Do odvety některé věci změní a podají velký výkon. Slavia si musí dát pozor.

Trenér Slavie Trpišovský řekl, že jsou si týmy hodně podobné. Souhlasíte?

Je to pravda. Na druhou stranu byl zápas takticky hodně svázaný. Slavia hrála, Midtjylland vyčkával na brejky, tím chtěl udeřit. Slavia je nějak pochytala, proto to skončilo 0:0. Myslím, že je větší spokojenost na straně Slavie.

Z Dánska jste odešel přede dvěma lety. Změnil se od té doby klub?

Moc ne. Pouze rozestavení na hřišti. Za mě jsme hráli na tři obránce, nový trenér využívá čtyři. Ale to pojetí je hodně podobné.

Popište ho, prosím.

Upřednostňují standardní situace a rychlé brejky. Na těchto věcech si dávají záležet. Stejně jsme to hráli my, jen se změnilo pár hráčů…

Klub je známý také svou vášní pro datové analýzy. Jsou opravdu tak zásadní?

Na stadionu má klub menší datové centrum. Velké je v Londýně, kde pracují pro Midtjylland i Brentford. Z pohledu statistik jsme se na každého soupeře připravovali hodně. Slavii měli perfektně proklepnutou.

Která čísla jsou důležitá?

Jasná jsou obecná data jako přihrávky nebo osobní souboje. Pracují ale i s dalšími, jako třeba v jaké části zóny se určitý hráč nejvíce pohyboval, jestli tam měl vyhraný souboj, kolik úspěšných přihrávek zaznamenal a tak dále.

Proti Slavii budou dvakrát tak důslední, že?

Nepodcení vůbec nic. Postup do základní skupiny Ligy mistrů je jeden z posledních dlouhodobých cílů, který zatím nesplnili.

Ale Slavia má přece nyní v Evropě slušné renomé.

Souhlasím, její věhlas je větší a větší. Žiju v zahraničí a vidím, že Slavii, Spartu a Plzeň všichni znají a vědí, že nejsou v pohárech nějakými týmy do počtu.

Tlak je obří



Michal Kadlec vyhrál v roce 2014 s Fenerbahce Istanbul turecký titul, „V ulicích slavilo snad milion lidí,“ vyprávěl pak nadšeně nynější fotbalista Slovácka.



Filip Novák, další český levý bek ve službách žlutomodrých, má zálusk zažít podobné chvíle. Do proslulého klubu přestoupil v létě po dvou výživných sezonách v Trabzonsporu. „Je to historicky nejvýznamnější klub, což člověk hned pozná. Tlak je tady obrovský. Nepřipouští se tady nic jiného než boj o titul,“ popsal.



Sám do něj zatím příliš nezasahuje, v lize naskočil jen jednou na 22 minut. „Bohužel jsem se na začátku přípravy zranil, to mě přibrzdilo,“ vysvětluje. „Postupně nakukuju do sestavy. Až dostanu šanci, musím ji pořádně chytit. Už se nemůžu dočkat,“ nakázal si.