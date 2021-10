"Nechceme, aby se tohle opakovalo. Není to ale jen o tomhle zápase. Pokaždé, když se něco nepovede, tak je to v nás. Chyby si ukážeme, tamten zápas jsme si perfektně rozebrali a pak jsme se od toho odrazili," řekl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Český šampion o víkendu porazil v lize Liberec 3:1 a vyhrál po předchozích dvou soutěžních porážkách s Feyenoordem Rotterdam a v derby se Spartou. "Doufejme, že nás ten zápas s Libercem nakopnul, i když herně to ještě není úplně ideální. Ale věříme, že nás to v hlavách posunulo dál a každý zápas bude lepší," poznamenal asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Slávisté odletěli z Prahy do Tel Avivu a následně se podél pobřeží přesunou do Haify, která je vzdálená necelých 100 kilometrů. V Izraeli platí přísnější koronavirová opatření například pro vstup do země.

Vrátí se Kúdela a Ousou?

"Samozřejmě do Izraele člověk letí s tím, že tam je lepší počasí, na to se nejde netěšit. Cestujeme tam už poněkolikáté a vždy to bylo v pohodě, tedy až na ten poslední výsledek v Beer Ševě, který bychom neradi opakovali," řekl Houštecký.

Slávisté mají nadále velkou marodku a problémy řeší především v defenzivě. Proti Liberci chybělo hned osm obránců včetně kapitána Jana Bořila, který bude dlouhou dobu mimo hru. Nejblíže návratu jsou podle Trpišovského stopeři Ondřej Kúdela s Aihamem Ousouem.

Ve středu si Pražané v Izraeli zatrénují a zápas rozehrají ve čtvrtek v 18:45. V úvodních dvou kolech skupiny červenobílí porazili Union Berlín a prohráli v Rotterdamu s Feyenoordem. Haifa má na kontě bod.