Fotbalová Slavia se totiž vzpírá předsudkům a znovu v kontinentálním klání ukazuje, proč si doma vydobyla postavení hegemona. Její sílu nyní poznává Leicester.

První duel v Praze skončil 0:0, odveta se hraje ve čtvrtek večer v Anglii. Predikce postupu jsou hádáním z koule, což je (přiznejme) příjemně překvapivé.

„Vidím velmi slušné šance na postup. Doma uhrála nula vzadu a tým je schopen v odvetě skórovat. Má na to hráče,“ říká Jan Nezmar, bývalý sportovní ředitel Slavie, jeden z tvůrců současného silného kádru.

Vstřelená branka by mohla být klíčová. Pokud ji červenobílí ve čtvrtek dají, bude jim stačit i remíza. „I když hrají proti TOP mančaftu, mohou postoupit. Věřím tomu,“ dodá Tomáš Kuchař, bývalý hráč Slavie, elegán středu pole.

S Leedsem to nevyšlo

Také on nezapomene na jednu památnou bitvu Slavia vs. Angličané. V roce 2000 se červenobílí s Kuchařem v sestavě dostali do čtvrtfinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga), v němž narazili na Leeds.

„Leicester mi ty zápasy hodně připomněl,“ prozrazuje Ivo Ulich, tehdejší opora Pražanů. „Leeds se také dostal do anglické špičky a my jsme na ně stejně jako současná Slavia měli.“

Střet skončil neúspěchem, rozhodl první zápas. Druhý slávisté ovládli, dva góly dal Ulich. „Pokazili jsme si to sami. Nynější tým je na tom dobře. Výsledek 0:0 z prvního zápasu je OK,“ přesvědčuje střelec. „Je to tak. Možná maličko zaostáváme v dynamice, ale to je dané tempem naší ligy. Jinak jsem neviděl žádný rozdíl,“ reaguje Kuchař.

Na týmu trenéra Jindřicha Trpišovského tak nyní je, aby naděje proměnil. Už první utkání ukázalo, jakým stylem by se to mohlo podařit.

Zafungovat by mohly tři faktory. Sebedůvěra Pražanů, prázdný stadion a hrozba ze standardních situací, z nichž mohli udeřit v prvním duelu hned dvakrát. „V pohárech už něco odehráli, nemají takový respekt,“ vyzdvihuje Ulich. „Stanciu, Provod a další se nebojí,“ doplňuje Kuchař.

K tomu nebude v Leicesteru bouřlivá kulisa, která Slavii už několikrát zaskočila. „To je výhoda,“ líčí Ulich.

Uspěje Slavia?