Jak zní v legendárním českém filmu Pelíšky: nesmí projít za žádnou cenu! Takový rozkaz mířil před čtvrteční bitvou z úst trenéra Jindřicha Trpišovského k obráncům. Jeho slova si vzali k srdci, za devadesát minut hry nepustili Morelose do žádné vetší příležitosti.

Čtyřiadvacetiletý kolumbijský střelec se vztekal, byl frustrovaný a v jednom souboji s Davidem Zimou dokonce odletěl jako papír. Jednou však přece jen částečně uspěl - mladý slávistický stoper vyfasoval žlutou kartu, jež ho vyřadila z odvety.

„Problémy nám dělal hlavně ve druhé půli, nepříjemně napadal, vyhrával řadu důležitých soubojů a dobře posouval hru na naši polovinu. Musíme si ho ohlídat i v odvetě,“ líčil slávistický kouč.

Ano, Morelose nesmíte podcenit. Jednoduše řečeno, je to geniální útočník s maskou rebela. Pitbul, který nemilosrdně trestá. Branky střílet opravdu umí, ostatně své dovednosti ukázal už během angažmá ve finských Helsinkách, když v 60 zápasech zaznamenal neuvěřitelných 46 gólů. Ze Skandinávie si jej vyhlédl legendární Steven Gerrard a příběh kolumbijského fotbalisty pokračoval.

Každý měsíc letěl domů

Začátky však nebyly jednoduché. Vyrůstal v chudobě a staral se o chod početné domácnosti. Teprve v sedmnácti opustil rodinu a odešel úplně sám do Independiente Medellín, klubu z hlavního města rodné země.

Když se objevil v Evropě, nikdy nezapomněl, odkud pochází. Během působení ve Finsku dokonce létal každý měsíc domů do Jižní Ameriky, aby mohl být se svou rodinou. „Za všechno vděčím svým nejbližším, především tátovi, to on mě přivedl k fotbalu a brankám,“ prozradil Morelos.

Jeho přínos pro Rangers je opravdu jedinečný. V mistrovské sezoně patří mezi klenoty neporazitelného celku, v lize se trefil hned desetkrát a dostal se na radar evropských velkoklubů. Jenže má to háček: jeho fotbalový um brzdí výstřelky, kterých postupem času neubývá, spíše přibývá. Dokáže zahrát fantastický zápas, strhnout pozornost jen na sebe, naproti tomu přijde chvíle, kdy se v jeho mysli zatemní a dějí se věci.

Příkladem může být událost z březnového derby roku 2019, kdy dostal červenou kartu poté, co po písknutí loktem uzemnil kapitána Celtiku Scotta Browna a svému týmu prohrál důležitý zápas. Nepochopitelné. Tehdy si vzal slovo samotný Gerrard: „Dlouho jsem nad ním držel ochrannou ruku, ale překročil veškeré hranice. Tohle mu nebudu tolerovat.“

Debaty o jeho ceně

Se svými žlutými a červenými kartami by si Morelos mohl vytapetovat celý pokoj. Za čtyřleté období nasbíral 51 žlutých karet a k tomu přidal sedm červených! Šílené číslo, zvlášť na útočníka. „Alfredo je úžasný hráč. Má ale jednu zásadní vadu. Je ohromně složité jej udržet pod kontrolou, téměř nemožné,“ pronesl na adresu Kolumbijce někdejší hráč a trenér Ally McCoist.

I přes jeho vařící se krev je nadále výjimečným drahokamem skotského velkoklubu. Nevěříte? Tak pozor, Rangers si jej cení na více než miliardu korun… „Čtyřicet milionů liber za Alfreda? Přihoďte mnohem více, pak bychom se mohli bavit,“ vzkázal Gerrard.

Ostatní kluby ale váhají. Třeba i proto, že uznávaný server Transfermarkt jej cení "jen" na dvanáct milionů eur, tedy přes 10 milionů liber.

Jak silný bude Morelos v domácí odvetě? „Je opravdu nesmírně dobrý. Má obrovské kvality a pro nás je ústřední překážkou, kterou musíme zastavit,“ uznal senegalský objev Abdallah Sima.

Takže, pánové v sešívaných dresech, pozor!

OLIVER GOLD