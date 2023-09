Cesta fotbalové Slavie do skupinové fáze Evropské ligy je v této sezoně ukrajinská. Po postupu přes Dnipro-1 se Pražané ve čtvrtém předkole utkají se Zorjou Luhansk, která naposledy v domácí soutěži obsadila třetí příčku. První zápas hostí ve čtvrtek od 19 hodin vršovický Eden. „Musíme být přesní v kombinaci a neztrácet zbytečně míče. Přechod nahoru přes sklepnuté míče do druhé vlny je hodně nepříjemný,“ hlásí před důležitým zápasem trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté na domácím trávníku přejeli v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy ukrajinský Dněpr 3:0 | Foto: CPA

Slavia přešla do čtvrtého předkola Evropské logy přes ukrajinské Dnipro-1. To na domácí půdě porazila přesvědčivě 3:0, když se dvakrát trefil Ivan Schranz. V odvetě v azylu v Košicích pak Pražané ukopali postupovou remízu 1:1 a zajistili si minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy.

„Určitě je dobré, že máme jistotu skupiny evropských pohárů na podzim. Cíl je ale jasný, dostat se do skupiny Evropské ligy. Jistotu tedy máme, ale klid v sobě osobně nemám. Moc si přeju postoupit do skupiny Evropské ligy,“ vyhlásil kapitán mužstva Tomáš Holeš, kterého nyní čeká další ukrajinský sok.

Teď už to půjde správnou cestou, věří Jurečka po důležité trefě na evropské půdě

Zorja Luhansk svoje putování evropskými soutěžemi v této sezoně teprve začíná. Čtvrté předkolo, z něhož se postupuje přímo do skupiny, bude pro loni třetí celek ukrajinské soutěže startovní pozicí. Loni Luhansk vypadl už ve třetím předkole Konferenční ligy proti rumunskému celku Universitatea Craiova.

Odlišný typ soupeře

„Během dvou dnů jsme měli dost videa soupeře, abychom ho nakoukali. Vypadá to, že to bude trochu jiný typ soupeře. Hrají hodně z bloku, čekají na brejky a mají tam nepříjemné a rychlé hráče. Nečeká nás nic lehkého. Budeme muset dobývat hluboký organizovaný blok a dávat si pozor na případné brejky a ztráty míče,“ uvedl na konto soupeře Holeš.

„Je to podobný styl fotbalu, který hrálo Dnipro, ale v trošku jiném pojetí. Strany jsou hodně rychlé a náběhové. Mají velice silného útočníka a rychlé hráče na stranách. Poslední dva zápasy dost změnili rozestavení, protože jim začátek sezony moc nevyšel. Je to trošku jiný tým, kvalitativně bych ale řekl podobný jako Dnipro,“ doplnil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia má jistotu evropských pohárů. Tápající kanonýr Jurečka se poprvé trefil

Ten bude muset řešit problémy ve středu hřiště. K dispozici totiž nebude mít Oscara Dorleyho ani Ondřeje Lingra, který je na odchodu do nizozemského Feyenoordu.

„Co mám zprávy, tak s ním asi nemůžeme počítat. Co víc si přát než přijít před kvalifikací o nejlepšího hráče. Je to pro nás výzva se o to poprat. Teď momentálně není s týmem,“ komentoval Lingrovu aktuální situaci Trpišovský.

Dojde ke změně rozestavení?

Ve hře proto může být i změna tradičního rozestavení, i když by už měl být k dispozici po zranění Conrad Wallem.

„Vypadli Oscar, Ondra Lingr, dva středoví hráči. Oproti utkání s Dniprem, kdy byl střed extrémně silný, nám zbyl jenom Zafeiris, který to táhne skoro bez pauzy. Budeme to brát v potaz. Ve hře je i změna rozestavení, kluky ale musím fakt pochválit, jak jsou flexibilní a jak dokážeme během zápasu přecházet na změny v rozestavení. Budeme reagovat na průběh utkání,“ uzavřel slávistický lodivod.