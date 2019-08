Fotbalisté Slavie si proti vytouženému soupeři ze Skotska nezahrají. Celtic Glasgow totiž nezúročil příznivou remízu 1:1 z Rumunska a na domácím hřišti prohrál s Kluží 3:4.

To, že přijatelný výsledek ze hřiště soupeře nemusí nakonec vůbec nic znamenat, se začalo v Celtic Parku naplňovat v sedmadvacáté minutě, kdy hlavou otevřel skóre Deac a Kluž vedla 1:0. Rumunský celek v tu chvíli postupoval a vydrželo mu to až do začátku druhé půle.