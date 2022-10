V lize aktuálně ztrácí Slavia na vedoucí Plzeň čtyři body, nezdar proti Kluži zase znamená, že červenobílí mají v základní skupině Konferenční ligy stejně bodů i obdobné skóre jako Kluž, Ballkani i Sivasspor.

Hapal: Zášť ve mně není. Tým je kvalitní, musíme v něm vzbudit baníkovské srdce

K dosažení prvního místa, které jako jediné zaručuje přímý postup do osmifinále Evropské konferenční ligy, tak velí sešívaným jasná matematika – odčinit prohru z Edenu s Kluží. „Všechny tři zbylé zápasy skupiny budou důležité, každý bod se počítá. Vzhledem k průběhu prvního zápasu věříme, že to konečně protrhneme. Dáme první gól, tým se pak uklidní a nasypeme to tam jako v jiných zápasech,“ věří slávistický asistent Zdeněk Houštecký.

Slavia má na utkání v Kluži krásné vzpomínky. Vítězstvím 1:0 totiž sešívaní nakročili k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Slávisté se ale při venkovních zápasech trápí.

Laxnost, nedůraz, žalostná koncovka. Slavia hodlá v Transylvánii ukončit trápení

Z posledních šesti pohárových zápasů na hřišti soupeře zvítězili pouze jednou, do toho může svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského chybět z řady různých zdravotních důvodů až deset hráčů. „Zdravotní stránka je momentálně nejsložitější za celou dobu, co jsem ve Slavii. Vynucené změny bohužel narušují sehranost týmu. Trochu jsme si před sezonou malovali, že budeme hrát se středem zálohy Holeš, Provod, Ševčík. Dnes není k dispozici ani jeden,“ mrzí trenéra Trpišovského.

Slovácko řesí brankářskou krizi

V o dost horší situaci oproti Slavii se nachází Slovácko. Tým z Uherského Hradiště sice v těžké skupině v přítomnosti Kolínu nad Rýnem, Nice a Partizanu předvádí pohledný fotbal, ten ale stačil zatím na jediný bod.

Družinu Martina Svědíka tak čeká ve Francii proti Nice těžký úkol – k udržení postupově naděje nesmí prohrát, k tomu nesmí Partizan Bělehrad na domácí půdě porazit Kolín nad Rýnem. „Je to pro nás složitější sezona v tom, že máme evropské poháry, které jsme chtěli hrát. Taky to zažíváme poprvé, je to pro nás všechny nová zkušenost. Jak je vidět, vybírá si to daň,“ uvědomuje si trenér Svědík, jehož mužstvo se v lize aktuálně nachází až na jedenácté pozici.

Konec ligové kariéry či nová posila Královce. Vyhazov Vrby zaujal až ve Francii

Lodivod Slovácka bude ve Francii na poslední chvíli řešit, koho pošle do branky. V domácím utkání s Nice totiž po obrovské chybě Filipa Nguyena Slovácko padlo 0:1, v následném ligovém utkání s Bohemians se nechal brankář Jiří Borek vyloučit už po dvanácti minutách. „To je složitá otázka. Vyhodnotíme si, jaká cesta bude pro tým nejlepší. Je rozhodující, koho do branky dát, aby to v týmu fungovalo,“ přiznává Svědík.