Evropské fotbalové poháry mají před sebou páté kolo základních skupin, které může pro český fotbal přinést důvod k oslavě. Jistotu pohárového jara mohou mít večer všechny tři týmy.

Evropská fotbalová liga: Slavia Praha - AS Řím 2:0. | Foto: Deník/ Redakce

Slávisté si v základní skupině Evropské ligy nevedou vůbec špatně. Po výhře nad AS Řím mají jistotu pohárové Evropy i v jarní části sezony, ale jsou krůček od toho, aby dosáhli i na vyšší metu.

Pokud v Moldavsku proti Šeriffu Tiraspol získají alespoň bod, zajistí si účast ve vyřazovacích bojích EL. Vršovičtí ve své skupině během čtyř utkání nasbírali devět bodů a dělí se o první místo s AS Řím. Parta Josého Mourinha má ale o tři góly horší skóre. Třetí Servette Ženeva kouká na dvojici ze vzdálenosti pěti bodů.

V Moldavsku ale musí slávisté počítat s absencemi, z nichž ta první je kuriózní. Na palubě letadla nebyl trenér Jindřich Trpišovský, pro kterého jeden z tréninků skončil zlomeninou nosu. „Žádná velká změna to snad nebude, jen v koučinku na hřišti, ale to jsme si taky párkrát vyzkoušeli. Doufám, že bude Jindra co nejdřív v pořádku a my mu uděláme radost výsledkem, můžeme slavit postup,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Jaroslav Köstl k zápasu, který má výkop ve 21 hodin.

„Neletí Tomáš Holeš ani Petr Ševčík, v Praze zůstanou z preventivních důvodů a budou se soustředit na závěr podzimní sezony. Matěj Jurásek začíná trénovat, ale zůstává v Praze. Ivan Schranz bude připravený s ochrannou maskou,“ doplnil.

Sparta musí doufat

Ve složitější situaci je Sparta. Ze čtyř utkání má čtyři body a na postupové druhé místo, na němž je Glasgow Rangers, ztrácí body tři. Zezadu na ni navíc dotírá Aris Limassol.V cestě stojí Betis Sevilla. Španělům stačí k postupu do další fáze EL bod, Letenští potřebují bodovat naplno.

Ve Španělsku neodehráli sparťané rozhodně špatný zápas, domů se však vraceli po porážce 1:2 s prázdnou.

Sparta si může zajistit třetí místo a jaro v Evropské konferenční lize. To se podaří, pokud Pražané zvítězí a Aris neboduje na hřišti Rangers. „Musíme se pokusit získat ze zbývajících zápasů co nejvíc bodů a doufat, že Rangers body ztratí. Už jsme dobré zápasy odehráli. Teď potřebujeme sbírat body,“ ví kouč Sparty Brian Priske.

Utkání odstartuje v 18:45.

Přidají další výhru?

Spanilou jízdu zažívá Plzeň. Čtyři zápasy, čtyři výhry, první místo ve skupině Konferenční ligy má v kapse. Páté vítězství může přidat proti Ballkani, nikoliv ale v Kosovu, nýbrž v albánské Tiraně.Trenér Miroslav Koubek počítá ztráty v útoku. Kromě potrestaného Tomáše Chorého jsou mimo i další, a tak se šance dočká Jan Kliment.

„Bude útočníkem číslo 1, na kterého budeme spoléhat. Ale věříme, že budou kvalitní i další kluci, kteří dostanou šanci na ofenzivních postech,“ potvrdil Trousil. Zápas Ballkani proti Plzni začíná v 18:45.