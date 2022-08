Panathinaikos byl mnohem nebezpečnější. Ve dvacáté minutě lapil Cantalapiedrovu střelu Mandous. Za Pražany poté zahrozil Douděra, vzápětí na druhé straně Šporar neuspěl tváří v tvář slávistickému brankáři.

Zákrok Cedidly? Není to zákeřný hráč, nechtěl Ewertona zranit, tvrdí Hrubý

Emoce na aténském stadionu tryskaly plným proudem, ještě více pak v závěru první půle, kdy se domácí hráči i fanoušci hned dvakrát dožadovali penalty v jejich prospěch. V obou případech zůstala píšťalka anglického sudího Bankese němá.

Po změně stran tlak řeckého týmu na chvíli přestal. Slávisté se soustředili hlavně na to, aby neudělali chybu, ale v 57. minutě inkasovali. Šporar po tyči a neproměněné tutovce tentokrát uspěl, když ze vzduchu sklepl do sítě přesný centr Peréze.

Za stavu 1:0 byly karty rozdány jasně. Panathinaikos přidal na aktivitě a Slavia zkoušela pronikat do okének v obraně. Výsledkem byla trochu rozkouskovaná hra, což nahrávalo do karet Pražanům. Jak ubíhaly minuty, začaly být akce domácích hráčů křečovitější a hrálo se, možná trochu překvapivě, častěji na jejich polovině.

Zázrak se nekonal. Slovácko v odvetě hrálo s Fenerbahce 1:1, to nestačilo

Závěrečné minuty už si slávisté zkušeně pohlídali a ve čtvrté minutě nastavení potrestal obrovskou hrubku v obraně čerstvě střídající Jurečka. Po finálním hvizdu rozhodčího si tak mohli konečně oddychnout. Náročnou misi zvládli, teď je čeká ta poslední. A ta bývá nejtěžší.

"Udělali jsme si to od začátku složité sami a hned v úvodu jsme sami otočili soupeři klíčkem v zapalování," uznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že první poločas měli pod kontrolou řečtí fotbalisté. "Dobře se na nás připravili, ale ve druhém poločase naši hráči zvládli souboje jeden na jednoho, je to pro ně veliká zkušenost. Byla tu skvělá atmosféra, těžký zápas pro ně," dodal.

Tým podržel brankář Aleš Mandous. "Soupeř měl hodně šancí, bylo důležité, že jsme udrželi čisté konto v poločase. Pak jsme sice inkasovali, ale zvládli to," usmíval se do televizních kamer. Během zápasu na něj létaly nejen míče z kopaček hráčů Panathinaikosu, ale také nejrůznější předměty z rukou fanoušků. "Mám na zádech spoustu piva, plastové lahve létaly, zapalovače. Ale to k tomu patří, mám to rád," řekl.

Panathinaikos Atény - Slavia Praha 1:1 (0:0)



Branky: 57. Šporar - 90.+4 Jurečka. Rozhodčí: Bankes - Cook, Smith (všichni Anglie). ŽK: Alexandropulos, Schenkeveld, Pérez, Magnússon, Juankar - Tiéhi, Mandous, Lingr, Oscar, Schranz. První zápas 0:2.

Panathinaikos: Brignoli - Kotsiras, Schenkeveld (55. Kurbelis), Magnússon, Juankar - Alexandropulos (77. Kampetsis), Pérez, Čerin - Vagiannidis (77. Ioannidis), Šporar, Cantalapiedra (88. Carlitos). Trenér: Jovanovič.

Slavia: Mandous - Douděra (82. Masopust), Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš, Tiéhi (82. Jurečka) - Schranz (90.+7 Tecl), Traoré (61. Ševčík), Olayinka - Lingr (61. Usor). Trenér: Trpišovský.