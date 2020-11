Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského, kteří v prvním vzájemném utkání před třemi týdny vyhráli v Edenu 3:2, mají devět bodů stejně jako Leverkusen. Bayer i s přispěním gólu Patrika Schicka zdolal Beer Ševu 4:1. Nice s Hapoelem mají po třech bodech. Ze skupiny postoupí dva celky. Za týden se Slavia doma utká s Beer Ševou a k postupové jistotě jí stačí remíza.

Zápasu, který se kvůli opatřením proti koronaviru odehrál bez diváků, předcházela minuta ticha za zesnulou argentinskou legendu Diega Maradonu.

Slávisté se ujali vedení ve 14. minutě. Lingr si od vlastní poloviny hřiště navedl míč až před vápno Nice a nechytatelnou ranou do horního růžku nedal brankáři Benítezovi šanci. Letní posila z Karviné vstřelila první soutěžní gól za Pražany.

"Orli", kteří kvůli vysokému počtu hráčů nakažených koronavirem hráli první soutěžní duel po 18 dnech, málem srovnali o šest minut později. Claude-Maurice si naběhl ve vápně za obranu Slavie a zblízka překonal gólmana Koláře, jeho střela však skončila na tyči.

V 75. minutě přidali pojistku

Na druhé straně zkusil štěstí z úhlu Olayinka, jenže bek Atal jeho zakončení u tyče zastavil. Na konci poločasu Kolář vyboxoval přímý kop Ronyho Lopese.

Po změně stran vystřelil z hranice šestnáctky Reine-Adelaide, ale Kolář vytěsnil balon na tyč. V 60. minutě Nice srovnalo. Kolář vyběhl proti přihrávce na Atala, který z úhlu trefil tyč. Míč se však odrazil ke Gouirimu, který vyrovnal.

Vzápětí volný Olayinka po Ševčíkově centru hlavičkoval ve výhodné pozici ve vápně doprostřed branky. O chvilku později se už pětadvacetiletý Nigerijec zapsal mezi střelce, když hlavou po Ševčíkově rohu přesně zamířil.

V 75. minutě přidali hosté pojistku. Sima si naběhl za obranu Nice na Holešův centr a hlavou se nemýlil. Vršovický celek vyhrál pátý soutěžní zápas po sobě a venku v evropských pohárech zvítězil po pěti utkáních. S Nice neprohrál ani posedmé.

Hlasy po utkání:

Ondřej Lingr (záložník Slavie): "Asi to byl můj životní gól. V první řadě bych chtěl všem poděkovat. Je to velké vítězství a můj gól byla třešnička na dortu. Jsem rád, že můj první gól ve Slavii byl takový. Obrovsky si ho cením a nikdy na něj nezapomenu. Musel jsem to vzít na sebe. Ještě před zápasem jsem volal mamce a ta mi říkala, že málo střílím, tak to byl gól i pro ni. Vzal jsem to na sebe, trefil jsem to a krásně to tam zapadlo. Jsem za to strašně rád. Hlavně že jsme to zvládli. Udělali jsme velký krok k postupu."

Tomáš Holeš (záložník Slavie): "Šli jsme za vítězstvím. Musím říct, že dneska jsme to zvládli skvěle. I když se jim podařilo vyrovnat, nic jsme nezabalili, podařilo se nám dát gól ze standardky a pak důležitý třetí gól. Zápas jsme pak s přehledem dohráli. Pro nás je teď situace skvělá. Zápas jsme chtěli zvládnout. To, že jsme ho zvládli za tři body, je skvělé. Teď nám stačí ze dvou zápasů bod. Máme doma Beer Ševu, kde jsme silní. Budeme chtít doma vyhrát a oslavit postup."

Zdroj: ČT sport.

OGC Nice - Slavia Praha 1:3 (0:1)

Branky: 60. Gouiri - 14. Lingr, 64. Olayinka, 75. Sima. Rozhodčí: Nyberg - Hallin, Söderqvist (všichni Švéd.). ŽK: Nsoki, Atal, Schneiderlin, Robson Bambu, Boudaoui - Zima, Bořil, Kúdela. ČK: 90.+1 Boudaoui. Bez diváků.

Nice: Benítez - Atal (66. Ndoye), Robson Bambu, Nsoki, Lotomba - Claude-Maurice (72. Boudaoui), Schneiderlin, Reine-Adelaide, Rony Lopes - Gouiri (78. Pelmard), Maolida. Trenér: Vieira.

Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Holeš (87. Karafiát), Ševčík - Sima (87. Tecl), Lingr (63. Traoré), Olayinka (87. Malinský) - Kuchta (82. Provod). Trenér: Trpišovský.