Mezi arcirivaly však najdeme velký rozdíl. Zatímco Sparta byla vlastně smířená s osudem, Monako bylo jasně lepší už v prvním utkání, Slavia se třásla na postup, byť v Budapešti padla s místním Ferencvárosem 0:2.

Nepovedlo se, doma zvítězila pouze 1:0 a končí.

Střely bez cíle

„Je to zklamání, jinak to říct nejde,“ upozorní Karel Piták, bývalý záložník národního mužstva i Slavie. „Chlapci si to prohráli v prvním utkání. To se mělo zvládnout líp,“ doplní kolega Ivo Ulich, internacionál s vlastně totožným životopisem.

Pánové trefili jádro pudla. Slavia v Maďarsku zkolabovala. Soupeři darovala dvě branky po chybách gólmana Ondřeje Koláře a stopera Tarase Kačaraby. Sama byla prakticky bezzubá.

V úterní odvetě průšvih nesmazala. Snažila se, šlapala, ale dva góly nedala. „Nebyli jsme efektivní,“ láteřil trenér Jindřich Trpišovský.

Na hřišti jsme včera nechali všechno, stejně jako vy na tribunách. ?️



Atmosféra byla fantastická, děkujeme za úžasnou podporu! ❤️?



Přijďte nás podpořit i na boj o #UEL proti Legii už příští čtvrtek od 19:00. ??? pic.twitter.com/EG3Un0JqA6 — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 11, 2021

Jeho slova potvrzují i statistiky. Červenobílí vystřelili během dvojutkání čtyřicetkrát, to je výrazně nadprůměrné číslo. Připomeňme, že dali jen jeden gól. Nemířili přesně, v odvetě trefili z jedenadvaceti pokusů pouze čtyřikrát mezi tyče.

„V předfinální a finální fázi chyběla kvalita. Těch opravdu vyložených šancí jsme si fakt moc nevypracovali,“ připomíná Piták, jenž nyní ve Slavii trénuje dorostence. „Přitom náznaků tam bylo hodně,“ zvedne prst hráč, který byl stálým expertem Deníku při nedávném mistrovství Evropy.

Nebyly proměněny, proto klub přišel o velké zážitky i peníze. Samozřejmě, v Evropské lize, kam se pokusí prodrat přes Legii Varšava („Stejný level jako Ferencváros,“ varuje Ulich), může sezonu napravit.

Sima? Kolář?

Teď jde o to, jak krach ovlivní klub. V minulosti na něj podobné neúspěchy dopadly velmi důrazně. Nyní se spíše bude jednat o redukci našlapaného kádru.

„O některé naše hráče je zájem v zahraničí, řeší se přestupy i hostování. A také máme plno zraněných. Je však možné, že když přijde zajímavá nabídka, někdo odejde,“ přizná Trpišovský.

? Jindřich Trpišovský po #slafer: „Je to obrovské zklamání. Dnes to byl dobrý výkon před skvělou kulisou, ale nepostoupili jsme. Chyby, které jsme udělali tam, nás dostali do těžké pozice. Chyběl nám jeden gól od prodloužení. Měli jsme víc sil. Kouše se to hůř než Midtjylland.“ — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 10, 2021

Jména jsou zřejmá. Interes jde především kolem Abdallaha Simy, jenž odvetu odehrál velmi slušně, a brankáře Ondřeje Koláře. Na radaru jsou také Tomáš Holeš či Nicolae Stanciu či útočník Petar Musa.

Je pravděpodobné, že někdo z nich odejde. Ekonomika je první.