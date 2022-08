Vicemistři se obávají hlavně bouřlivé atmosféry na nejstarším fotbalovém stadionu v Řecku, které nese název Apostolos Nikolaidis Stadium a kam se vejde šestnáct tisíc řeckých ultras.

„Vedeme 2:0, ale je to ošemetné, protože všichni víme, jaká nás tam čeká atmosféra. Nenechme se zmást, že to je jen šestnáct tisíc, oni jsou temperamentní, a když to rozpoutají, je to peklo. Nesmíme jim dát šanci na hřišti a tím pádem eliminovat i hlediště,“ nabádal asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Sešívaná Sparta. Kuchta, Jankto… A teď ještě Coufal, vtipkují fanoušci

„Fanoušci jim pomohli vyhrát některé zápasy, ale my na to nesmíme myslet. Musíme se soustředit na zápas, ne na fanoušky, atmosféru nebo stadion. Když se budeme soustředit, myslím, že to zvládneme,“ pravil odhodlaně Christ Tiéhi.

Slávisté doma uštědřili Panathinaikosu teprve druhou porážku z posledních 21 utkání. Jenže na řecké půdě se českým týmům nedaří – v dosavadních 13 pohárových utkáních tam ještě nezvítězily. Teď se o to pokusí Slavia, i když spokojená jistě bude i s porážkou o gól.

Pomůže požehnání?

Velký svátek čeká Slovácko. Do Uherského Hradiště se přivalí slavný turecký klub Fenerbahce (19.00). Domácí se pokusí o zázrak. Budou totiž dohánět třígólové manko z Istanbulu, kde zaplatili krutou nováčkovskou daň v Evropské lize. Vítězové poháru ale nic nevzdávají.

„Pohár je sám o sobě motivací. Hrajeme za sebe, za klub a taky za český pohárový koeficient. Každý bod a každé vítězství se počítá,“ zvolal bojovně trenér Slovácka Martin Svědík.

Petržela před Fenerbahce: Bude to velký zápas. Třeba nás Turci podcení

„Fenerbahce má svoji kvalitu, ale pořád je to fotbal. Dokud naděje nezhasne, musíme dřít do úmoru a snažit se vývoj zvrátit. Takhle to mám v hlavě nastavené, takhle to budu hráčům říkat. Musíme na Fenerbahce ostře nastoupit, na nic nečekat a uvidíme, jak to dopadne.“

Třeba hráčům Slovácka pomůže požehnání, které se jim dostalo před sezonou.