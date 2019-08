„V součtu všech okolností, jako jsou dva zápasy venku, nově položený trávník, zavřená tribuna nebo sehrávání nové stoperské dvojice, jsme pochopitelně spokojeni,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

Ovšem v Edenu se od zahájení ročníku dějí věci, které kouč ani jeho svěřenci nemohou ovlivnit. Ať už je to odchod nejlepší stoperské dvojice v soutěži: Deli-Ngadeu, či pyrotechnické řádění fanoušků a následné uzavření stadionu.

Na hřišti to přeci funguje a to je pro Slavii hlavní. Společně s Plzní jsou červenobílí po třetím ligovém kole stoprocentní. To se jim v tomto tisíciletí podařilo jen čtyřikrát. Jejich rekord je šest vítězství od vstupu do sezony v řadě. Což se ani zdaleka nepřibližuje počinu Plzně, která před dvěma lety vyhrávala od prvního do čtrnáctého kola.

Zopakovat něco podobného se jeví jako nemožné, ale při rozlosování Slavie může neporazitelnost ještě nějaký čas vydržet. Souboje se Spartou a Plzní jsou totiž na programu až v pozdější fázi podzimu, a budou-li slávisté naplňovat roli favoritů, mohou se Viktorii přiblížit.

Bez afrických věží

A to přesto, že za novým angažmá zamířily dvě „nepostradatelné“ africké věže Simon Deli a Michael Ngadeu. Slávistická obrana totiž našla alternativu a drží. Jediný obdržený gól ze tří zápasů je pro novou dvojici Kúdela Hovorka dobrou vizitkou.

„Zvládneme to s nimi, máme případně další varianty. Posílení stoperského postu beru jako otázku do budoucna a ne jako aktuální,“ zdůraznil Trpišovský. Který dost možná brzy oželí srdcaře a bojovníka Jaromíra Zmrhala, jenž má namířeno do týmu nováčka italské ligy Brescie. Ten do Prahy poslal nabídku ve výši 96,5 milionu korun.