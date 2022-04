Jen pro osvěžení paměti: Kolář v úvodním utkání 3. předkola Liga mistrů proti Ferencvárosi pustil hodně laciný první gól. Míč při malé domů proskotačil zkušenému brankáři kolem kopačky až do sítě. Pražané v Budapešti padli 0:2. V domácí odvetě sice vyhráli, ale postup neurvali. O jejich vyřazení rozhodl jediný gól…

Konec pohárové cesty, útok na semifinále nevyšel. Slavii srazily školácké chyby

Střih!

Slavia o osm měsíců později usiluje o postup do semifinále Konferenční ligy proti Feyenoordu. Vítěz pražské odvety jde dál. Mandous při nerozhodném stavu špatně rozehraje a soupeři namaže na vítězný a postupový gól. Pouť českého mistra Evropou končí hořkosladkým déjà vu.

„Pro mě to bylo poprvé, co jsem chytal na evropské scéně. Bohužel jsem kluky takhle potopil,“ soukal ze sebe zdrcený Mandous. „Beru to na sebe. Jsem na sebe naštvaný.“

Aleš Mandous will want that one back ?



Feyenoord take the lead in the Czech Republic ? pic.twitter.com/LwY01Z1cUP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2022

Vaclík se kolegy zastal

Takovéhle hororové hrubky v jedné evropské kampani? To je naprostá šílenost. Mandous s Kolářem ale našli u kolegů z branže pochopení.

„I ti nejlepší hráči na světě někdy udělají chybu, která stojí tým výsledek. U nás brankářů je to ale nejvíc vidět,“ konstatovala reprezentační jednička Tomáš Vaclík.

Slávistických gólmanů se zastala dokonce i legenda Sparty Jaromír Blažek. „Takové chyby patří k fotbalu. Slavia hraje stylem, ve kterém se gólman hodně zapojuje do rozehrávky. Pak se to prostě stává,“ řekl někdejší brankář. „Je pak otázkou, jak se s tím ten gólman vyrovná.“

Slavii šokoval kiks Koláře. Sundejte ho z hrušky, zlobí se sešívaní fanoušci

Hodě se řešilo, kdo z brankářů Slavie dostane v klíčovém utkání sezony přednost. Volba nakonec padla na mladšího Mandouse. Dost možná i proto, že Kolář příliš nepřesvědčil v úvodním čtvrtfinále v Rotterdamu, kde dostal tři branky. Hlavně třetí gól z trestňáku šel na jeho vrub. Jindřich Trpišovský tak ukázal na Mandouse.

„Mandymu se stala ta situace. Jinak si ale myslím, že paradoxně odchytal skvělý zápas. Potvrdil oprávněnost nominace, chytil minimálně dva sólové nájezdy, vypadal hodně dobře,“ stál si za svým rozhodnutím slávistický kouč. „Byl to za mě jeden z jeho nejlepších výkonů, samozřejmě se ale stal moment, který se stal.“

I ti nejlepší hráči na světě někdy udělají chybu, která stojí tým konečný výsledek. U nás brankářů je to ale bohužel nejvíc vidět. Drž se Mandy, jsi skvělý gólman! pic.twitter.com/a8l2QORL3C — Tomáš Vaclík (@vaclos31) April 15, 2022

Jednička není jasná

Na Mandouse se nezlobil. „Fotbal je hra chyb a hráči v defenzivě to kvůli tomu mají o to těžší. Když nedáte šest šancí, tak je prostě nedáte, nic se neděje. Když ale v obraně uděláte 199 situací skvěle a pak tu jednu zkazíte, tak je z toho taková situace.“

Slavia mezi Kolářem a Mandousem nemá jasně určenou jedničku. To podle Blažka ale nehraje zásadní roli v jejich výkonnosti. „Nemyslím si, že by je to mělo nějak ovlivňovat,“ zakroutil hlavou Blažek, který je přesvědčený, že z chyb se gólmani rychle oklepou. „Samozřejmě je to na psychiku těžké. Je to už ale taková úroveň, kde jsou gólmani tak nastavení, že to i po chybách zvládnou. Něco to v nich samozřejmě může zanechat, ale musí to zvládnout.“