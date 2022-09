„Vyjma prvního soupeře to v předkolech byly top kluby, přejít přes ně jsme zvládli s vypětím všech sil. Jsme rádi, že jsme opět v základní skupině evropského poháru, pro celý klub je to extrémně přínosné,“ přiznal asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Slavii čeká Sivasspor. Vítěz poháru, jehož hráči mají zkušenosti i z Anglie

Český vicemistr rozehraje skupinu ve čtvrtek na půdě tureckého Sivassporu (21:00). Dalšími dvěma soupeři jsou Kluž a kosovský nováček Ballkani. Slávisté jsou jednoznačným favoritem na postup. „Věřím, že to zvládneme a postoupíme,“ přitakal kouč Jindřich Trpišovský.

Do osmifinále přímo postoupí jen týmy na prvních místech, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích příčkách v Evropské lize. A finále bude v příštím roce hostit stadion Slavie.

„Aby hrál český tým finále evropských pohárů, je velký sen. Je to věc, která se běžně nevstává. Finále v Edenu by bylo speciální motivací, kdybychom postoupili ze skupiny a poté prošli dalšími fázemi. Bylo by to krásné,“ zasnil se Trpišovský. „Teď ale myslíme na to, abychom hlavně zvládli skupinu.“

Překvapí outsider skupiny?

To Slovácko může jen překvapit. Tým z Uherského Hradiště je v pohárové Evropě nováčkem. A soupeři ve skupině? Ty jsou za odměnu – Kolín nad Rýnem, Nice, Partizan Bělehrad. Právě proti druhému nejúspěšnější týmu Srbska zažije celé Slovácko ve čtvrtek historickou premiéru (18.45).

Svědík jako Csaplár. Chceme si to s Partizanem rozdat na férovku, říká kouč

„Nemuseli bychom být psychicky tak svázaní, nicméně koncentrace a vůle po vítězství tam musí být. Hrajeme doma a chceme uspět,“ zdůraznil trenér Slovácka Martin Svědík. „Uspokojí mě, když na hřišti necháme všechno. Jak říká trenér Csaplár, chceme si to s nimi rozdat na férovku, ale taky to musí mít hlavu a patu,“ dodal Svědík.