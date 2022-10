Francouzský tým je plný hvězdných jmen. Vyprodaný stadion se může těšit na brankáře Kaspera Schmeichela, reprezentanta Welsu Aarona Ramseyho nebo třeba na Nicolase Pepého.

V čem je Nice nejlepší? Individuální kvalita a zkušenosti, míní trenér Svědík

Na koho je zvědavý ligový šampion a rekordman? „Netěším se na nikoho,“ tvrdí s úsměvem.

„Ale je pravda, že mají hodně silný mančaft, který je kvalitnější než ten náš. Na druhou stranu dát gól Schmeichlovi by bylo hezké. Každý gól v evropských pohárech se počítá. To vždycky vlije mančaftu krev do žil,“ ví dobře. Jenže střílení gólů je aktuálně pro ofenzívu Slovácka docela problém. Nejlepší střelci jsou z krajních beků. V lize je to Doski a v pohárech Kalabiška.

„Důležité je, že branky padají“

Útočníci moc branek nedávají. Vnímá to kabina? „Abych řekl pravdu, tak jsme se s tím ani moc nezabývali. Hlavně, že ty góly někdo dává. Nemusí to být vždycky útočník. Důležité je, že branky padají,“ říká Petržela. Spoluhráčům věří. „Na tréninku vypadají útočníci dobře – jen je potřeba to přenést do zápasu,“ říká.

Schmeichel či Thuram. Hvězdy Nice přiletí do Kunovic, spát budou v Přerově

Slovácko je ve skupině D s jedním bodem na posledním místě tabulky. Francouzský tým má o bod víc. Oba vzájemné souboje hodně napoví o postupujícím. Jak moc se Milan Petržela dívá na tabulku?

„To nijak v kabině neřešíme, neděláme si z toho hlavu. Díváme se k nejbližšímu zápasu. Jen nás mrzí, že se bude hrát v Nice bez lidí. Mohli jsme si zápas užít se vším všudy. Podpora fanoušků k fotbalu patří,“ povídá na závěr záložník Slovácka.