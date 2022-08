Přední švédský tým totiž se štěstím vyřadil Škendiju Tetovo ze Severní Makedonie, sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski se tak do rodné vlasti v nejbližších týdnech nepodívá. „Neřešili jsme to. Neříkali, kdo by byl horší nebo lepší. Vždycky totiž záleží hlavně na nás,“ upozorňuje trenér uherskohradišťského celku Martin Svědík.

Snem a dílčím cílem Slovácka ale zůstává postup do základní skupiny Evropské Konferenční ligy. „Když nám to nevyšlo teď, tak se budeme snažit přejít přes dalšího soupeře, ať už to bude kdokoliv,“ prohlásil Svědík těsně po čtvrtečním vyřazení s Fenerbahce.

Zázrak se nekonal. Slovácko v odvetě hrálo s Fenerbahce 1:1, to nestačilo

Zatímco turecký vicemistr byl ve dvojzápase s Moravany jasným favoritem, další evropský dvojboj by měl být pro Kadlece a spol. hratelnější.

„Tyto dva zápasy nám daly obrovskou zkušenost, hráči doma předvedli diametrálně odlišný výkon oproti zápasu v Istanbulu, kde se rozhodlo o našem vyřazení. Dnes jsme poznali, že hrát se dá s každým, jen musíme plnit stanovené úkoly a nemít zbytečně velký respekt. Ale my jsme rádi, že jsme se do Evropy dostali a můžeme si takové zápasy zahrát,“ prohlásil Svědík.

Jeho tým v odvetném čtvrtečním utkání 3. předkola Evropské ligy remizoval s Fenerbahce 1:1, s prestižní soutěží se rozloučil.

Trávník po Fenerbahce: Nechce mi to tam teď spadnout, snad to brzy prolomím

Skóre otevřel v 56. minutě hostující Serdar Dursun, první branku Slovácka v Evropské lize o dvě minuty později vstřelil dorážkou Trávníkovy hlavičky Ondřej Šašinka. „V zápase se projevila větší kvalita soupeře, který byl ve druhé půli dvakrát u šestnáctky a z toho nám dal gól, kdežto nám vpředu chyběla větší kvalita,“ posteskl si domácí kouč.

Pochvala za pracovitost

Svěřence ale chválil za pracovitost a hlavně výkon v obranné fázi. „Cením si toho, že mužstvo hrálo i bez některých hráčů nad svoje možnosti. Pracovalo do poslední chvíle, nic nevypustilo. Vzadu šlapalo velice dobře. Abychom ale mohli pomýšlet na postup, muselo by se nám všechno sejít, což se ale nestalo,“ posteskl si.

V plánech Slovácka figurovala aktivní hra, která by dostala hosty pod tlak a přinutila je k chybám. Ve druhé minutě sice pálil Doski nad, byla to ale na dlouhou dobu jediná akce směrem k turecké bráně.

„V první půli jsme to v obranné fázi zvládali velice dobře. Soupeře jsme presovali, získávali balony, které jsme ale zase lehce ztráceli. Tím pádem jsem se nemohli dostat do tlaku. Naše výpady do soupeřovy obrany byly sporadické,“ hodnotil Svědík.

„V šestnáctce soupeře nám scházela kvalita, standardní situace ani přihrávky nebyly podle představ,“ pokračuje.

Vítěze MOL Cup nakopla až inkasovaná branka v 56. minutě. Dursun si před šestnáctkou poradil s nedůraznými obránci domácích a tvrdou střelou k tyči otevřel skóre. „Byla to laciná branka. Jestli chce Filip Nguyen někdy chytat výš, nemůže dostávat takovéto góly,“ zlobil se na oporu Svědík.

Za nepříznivého stavu 0:1 ale Moravané ztratili respekt a okamžitě výsledek srovnali. Trávníkovu hlavičku gólmam ještě vyrazil, na dorážku Šašinky už nedosáhl. „Brzké vyrovnání nás nastartovalo k lepšímu výkonu. Mužstvo úžasně pracovalo v obranné fázi,“ pochvaloval si Svědík. Výhrady měl naopak k ofenzivě, k výkonu středopolaře Levina. Ruský záložník nedokázal zraněného Havlíka nahradit. „Pracoval pomalu a ztrácel balony,“ vyčetl svěřenci.

Z domácích spadla nervozita a ostych, snažili se strhnout vítězství na svou stranu. V 69. minutě tvrdě pálil Kohút, leč pouze do brankáře. Zkušení hosté si remízu i postup pohlídali.

Vyprodáno nebylo

Fanoušci ale ocenili sympatický výkon týmu potleskem. Jenom škoda, že největší zápas v klubové historii nebyl vyprodaný, v hledišti bylo jen 6520 diváků. „Mrzí mě, že na takového soupeře nepřijde plný dům. Vždycky ale hledám příčinu v nás, takže návštěvnost jsme sami určili tím prvním zápasem a velkým rozdílem ve výsledku. Porážka 0:3 asi některé lidi odradila a utkání je už nezajímalo,“ míní Svědík.

Lidem, co přišli a fandili, ale poděkoval. „Atmosféra výborná,“ chválil publikum.