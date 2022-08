Ve hře byly dvě varianty. Jedna s odletem v odpoledních hodinách a předzápasovým tréninkem ve Stockholmu, druhá s přípravou v Brně a večerním odletem. "Po dalších jednáních a vývoji situace to ale spíše vypadá na druhou variantu, tedy s tréninkem v Brně a pozdějším odletem," informoval ČTK mluvčí Slovácka Marek Jurák.

Celek z Uherského Hradiště má před sebou poslední překážku v boji o základní skupinu Evropské konferenční ligy, o miliony. I když Moravané ve Švédsku prohrají o dva góly, budou slavit.

Do Stockholmu si totiž vezou luxusní tříbrankový náskok, herní pohodu, tuhle příležitost už nemohou pustit! „Všichni to bereme velmi vážně. Víme, že nás ve čtvrtek čeká velmi důležitý zápas nejenom pro klub, ale i pro celý český fotbal,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

„Do play off jsme dobře nakročili, ale pořád je před námi spousta práce,“ opakuje Svědík. Týmu ale věří. „Kluci to mají v sobě. Vědí, o co se hraje,“ zdůrazňuje. „Jestli k tomu přistoupí stejně jako minulý čtvrtek, tak se o postup nebojím,“ přidává.

Kadlece a spol. ale ve městě Solna u jezera Råstasjön poblíž Stockholmu čeká odhodlaný protivník a nepřátelské prostředí.

I když padesátitisícová Friends Arena rozhodně nebude vyprodaná, fanoušci od začátku poženou domácí borce, kteří to ani po úvodní porážce 0:3 nevzdávají.

„Může to být jiný zápas,“ souhlasí Svědík. „Hrajeme venku, v bouřlivém prostředí,“ doplňuje.

Slovácko chce ale dvojzápas dotáhnout do zdárného konce. „Chceme uspět a postoupit do skupiny,“ říká osmačtyřicetiletý kouč.

Bookmakeři ohodnotili postupové šance Slovácka minimálním kursem 1,02:1. Celek ze švédského hlavního města se může probojovat do skupinové fáze v kursu 10:1.

Postup českého týmu očekává i většina sázkařů, úspěch AIK Stockholm přesto patrně díky vysokému kursu zkouší asi třicet procent anarchistů.

„Slovácko na domácím hřišti předvedlo naprostou dominanci a hosté tak domů odjeli s třígólovým výpraskem. Parta kolem veterána Petržely názorně ukázala, že se ne vždy vyplácí pokusy plundrovat cizí území, s čímž mají Švédi bohaté historické zkušenosti. V odvetě ale čekám, že se Slovácko pořádně zapotí, výhra domácích mi přijde reálná. Postup si ale hosté ohlídají,“ míní hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Celek z Uherského Hradiště se na čtvrteční odvetu naladil obratem v Olomouci, kde brankami střídajícího Mihálika a Kozáka zvítězil 2:1 a v tabulce FORTUNA:LIGY se drží bez porážky na třetím místě.

„Jsem takový, že po zápase nespím, málo si výsledky vychutnávám. Něco jiného bylo třeba finále MOL Cupu se Spartou, protože potom jsme už nehráli, tak to bylo dobré, ale teď už myslím na další utkání,“ dodává Svědík.

Snad si po triumfu v celostátním poháru vychutná další obrovský úspěch kariéry.