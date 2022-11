I když jeho tým po domácí smolné porážce 0:1 s Kolínem nad Rýnem přišel minulý týden o naději na jarní účinkování v Konferenční lize, zápas v Bělehradu jenom tak nevypustí.

Moravany ženou dopředu hlavně tři věci. „Jde o finanční odměnu, prestiž soutěže a koeficient,“ vyzdvihuje zásadní faktory.

Do Bělehradu odletěla výprava Slovácka včera dopoledne z Brna. Na palubě kromě zraněného krajního obránce Reinberka a vykartovaného záložníka Trávníka scházely i další opory.

Doma zůstal nejen kapitán Kadlec, ale i další mazáci Petržela či Kozák. „Někteří hráči mají zdravotní problémy, jiné nasadit nemůžeme nebo je chceme pošetřit, takže příležitosti dostanou další hráči,“ vysvětluje.

Důvod je zřejmý. Tým z Uherského Hradiště chce pošetřit síly na závěr podzimní části FORTUNA:LIGY.Slovácko je v tabulce dvanácté. Před sebou má ale ještě tři duely, včetně dohrávky na Spartě.

Daníček o Konferenční lize: Bylo to náročné, ale krásné. Otevřelo nám to oči!

V listopadu také Moravy čeká domácí pohárový zápas s Mladou Boleslavi.Nyní se ale Slovácko soustředí na evropskou derniéru Svědíkově partě se v Konferenční lize více daří na hřištích soupeřů, jediné výhry ve skupině dosáhlo v Nice (2:1).

V úvodním duelu Slovácko remizovalo s Partizanem 3:3, když promarnilo dlouhou přesilovku a bod zachránilo až v závěru.I teď to ale bude mít hrozně složité. Srbský vicemistr totiž doma od března nenašel přemožitele ve dvaceti utkáních v řadě.

Proti Slovácku se ale nebude moc spolehnout na hlučné fanoušky. Partizan byl potrestán za to, že jeho příznivci používali zakázanou pyrotechniku a provolávali diskriminační hesla. Kromě uzavření hlediště musí při utkání se Slováckem vyvěsit na tribunu transparent #EqualGame a zaplatit 53.000 eur (1,3 milionu korun).

„Určitě mě to mrzí. I pro hráče je to obrovská škoda, ale snažím se na to nemyslet. K fotbalu patří atmosféra, tlak. Co mám ale zprávy, tak by v hledišti měly být nějaké děti do čtrnácti let. Úplně prázdno by tedy být nemělo,“ uvedl.

Před úplně prázdnými tribunami nikdo hrát nechce. „Už jsme něco podobného zažili v Nice. Je obrovská škoda, že tady nemohou být normální fanoušci,“ dodává Svědík.

Zápas v hlavním srbském městě začíná ve 21.00. Ve stejném čase bude mít výkop i zápas Kolín nad Rýnem – Nice. Vedoucí Nice a Partizan mají po osmi bodech, Kolín o bod méně.