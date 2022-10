Viktoria zůstává v Lize mistrů na nule, Inter slaví postup

Slavia má ve skupině G spolu se svým soupeřem čtyři body, vítěz tohoto zápasu si tak uchová reálnou šanci na postup – tři body před Slavií a Ballkani se totiž nachází Kluž a Sivasspor, který svěřenci Jindřicha Trpišovského vyzvou v posledním utkání základní skupiny v Edenu. „Všichni víme, že abychom měli vůbec nějakou šanci, musíme zvládnout nejen tenhle zápas s Ballkani, ale i poslední utkání doma se Sivassporem. Je to další výzva. Po vyhraném derby jsme dobře naladěni, ale pravda se vždy ukáže až na hřišti,“ uvědomuje si asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Stále početná marodka

Červenobílí se stále nacházejí ve velmi špatné situaci ohledně své marodky. Devět hráčů včetně tří klíčových hráčů ve středu zálohy (Tomáš Holeš, Lukáš Provod a Petr Ševčík) nejsou k mání.

Svědík o rekordu Petržely: Je to skvělý počin. Milan je pořád rozdílový hráč

K tomu navíc nejsou na soupisce pro evropské poháry záložník Jakub Hromada a útočník Václav Jurečka, kteří byli nejvýraznějšími hráči v derby proti Spartě. „Musíme si s tím poradit. Nálada je bojová. Když k tomu přistoupíme v plném nasazení a se srdíčkem jako k derby, věříme, že uspějeme,“ doplnil Houštecký.

Slovácko požene plný stadion bez hostů

Zle nedobře to vypadalo s osudem Slovácka ve skupině D. Družina Martina Svědíka ale zvládla po skvělém obratu zvítězit v Nice 2:1 a vrátit se do hry o postup.Celek z Uherského Hradiště čeká ve čtvrtek klíčový zápas proti německému Kolínu nad Rýnem, se kterým Slovácko padlo na jeho půdě 2:4.

O víkendu Kolín prohrál v prověrce před evropskými soutěžemi 0:5 s Mohučí, a má tak velkou motivaci se omluvit vedení klubu i fanouškům za katastrofální výkon. „Srovnávat zápasy v bundeslize a pohárech je hodně složité. Kolín dostal brzo červenou a neustál to. Moc poučné to pro nás asi není, budeme se muset soustředit na vlastní výkon. Zápasy s Partizanem a Nice, byť jsme je nevyhráli, nám ukázaly, že s takovými týmy můžeme hrát a porazit je. Uděláme všechno pro to, abychom do posledního kola hráli o postup,“ konstatoval stoper Stanislav Hofmann.

Kapitán Slovácka Kadlec před Kolínem: Chceme skupinu ještě více zamotat

To Slovácko se naopak naladilo veledůležitou výhrou s Teplicemi 2:1, kterou zachránilo brankou v posledních sekundách utkání. Ambiciózní celek se tak posunul v ligové tabulce na desáté místo a může se v klidu soustředit na důležité pohárové utkání. „Bylo to hrozně cenné vítězství před důležitým duelem. Mužstvu to ohromně psychicky pomůže,“ řekl trenér Martin Svědík, který nebude moct počítat se střelcem vítězné branky v Nice Petrem Reinberkem.Podle informací klubového webu bude utkání vyprodané.

V hledišti ale nebudou fanoušci Kolína, kteří dostali od UEFA zákaz výjezdu na dvě utkání za výtržnosti v prvním kole v Nice. Utkání má výkop v 18:45. Slavia začíná svoji bitvu v Kosovu od 21:00.